Подача судових документів розкрила витрати на розробку Horizon Forbidden West та The Last of Us Part 2 і цифри справді вражають.

Важливо PIN-UP Foundation завершує гуманітарну місію у Херсоні

Декларація Sony до Федеральної торгової комісії США була нещодавно опублікована в рамках поточного судового слухання щодо угоди між Activision та Xbox, і геймери швидко помітили, що чорні мітки, призначені для приховування конфіденційної інформації, у деяких місцях занадто прозорі.

Так, наприклад, стало відомо коли чекати на реліз The Elder Scrolls 6.

А тепер в мережу потрапили дані про бюджети двох ААА ігор на консолі Sony – Horizon Forbidden West і The Last of Us Part 2. Виявилося, що розробка обох проєктів вартувала понад 200 мільйонів доларів за кожен.

Якщо ж говорити детальніше, то згідно з документами, на створення Horizon Forbidden West від студії Guerrilla Games пішло п'ять років і 212 мільйонів доларів, а максимальна кількість розробників складала понад 300 штатних працівників.

Водночас Naughty Dog працювали над The Last of Us Part 2 навіть довше – 70 місяців і гра коштувала трохи більше – 220 мільйонів доларів, хоча на піку процесу в компанії було залучено близько 200 штатних працівників.

Такі колосальні витрати, що до того ж постійно зростають, дещо виправдовують цінову політику розробників, однак обом проєктам далеко до гри, яка вже обійшлася творцям дорожче, ніж GTA 5, RDR2 та Cyberpunk 2077 разом узяті.