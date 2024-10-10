У попередні роки "Закрив Раунд" трансформувався з аудіоформату в повноцінний візуальний продукт на YouTube, інформує Games 24.

Буде цікаво ШІ та інтелектуальна власність: FAVBET Tech підбила підсумки IT Ukraine GR Conference 2024

На каналі вже вийшли понад 50 відео, а загалом – понад 200 випусків, серед яких і один спеціальний епізод – про життя ІТ-індустрії у Харкові: до повномасштабного вторгнення це місто було одним з найбільших ІТ-осередків країни.

А у 2023 році серед гостей подкасту був міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який розповів про нові функції Дії, розвиток кібервійськ і власні секрети продуктивності.

Серед гостей подкасту був Михайло Федоров: відео

У планах на новий епізод – розмови з українськими підприємцями, розповіді про найбільші та найцікавіші технологічні компанії та стартапи світу, а також спроби показувати діджиталізацію у тих індустріях, де ми традиційно їх не помічаємо.

У четвертому сезоні ми розібрали музичну індустрію та ресторанний бізнес з погляду технологічності, на п'ятий маємо ще більше ідей,

– розповідає Антон Полєсков, співавтор подкасту.

"Маємо величезний список гостей, котрих уже запросили на зйомки, щоб розповісти про класні українські компанії та стартапи. Традиційно збережеться огляд новин індустрії, оскільки маємо позитивні відгуки наших глядачів та слухачів на цей формат: швидко про найголовніше у світі. І якщо все складеться, а ми дуже над цим працюємо, ще буде сюрприз. Наш традиційний токсичний вайб нікуди не зникне, ми з Антоном посварились чотири рази ще поки готували ідеї до нового сезону, тому буде все, як завжди!" – ділиться Ілля Кабачинський, співавтор подкасту.

До нового сезону команда також підходить з другим місцем на премії MEGOGO Слушно у категорії "Подкаст про науку й технології".

Постійним партнером подкасту українська ІТ-компанія FAVBET Tech, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг, а з 2022 року є активним учасником та партнером заходів Асоціації IT Ukraine.

Після початку повномасштабного вторгнення компанія підтримує мілітарні ініціативи Мінцифри. Також FAVBET Tech увійшла до п'ятірки найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City".