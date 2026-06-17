Спідранера Pokemon звинуватили в шахрайстві: він підробив дані про час проходження

Світ швидкісного проходження ігор знову опинився в епіцентрі скандалу через підозри у маніпуляціях з результатами. Цього разу під прицілом опинився один із найвідоміших гравців, чиї досягнення в Pokemon Emerald викликали серйозні сумніви у спільноти після ретельного аналізу ігрових механік.

Чи можна обманути час в ігровому всесвіті?

Локація Battle Factory у грі Pokemon Emerald стала місцем одного з найбільш прискіпливих розслідувань у світі спідранінгу. Цей ігровий режим вважають одним із найскладніших випробувань, оскільки він змушує гравця діяти в умовах абсолютної невизначеності: ви не можете використовувати власну команду, натомість отримуєте випадкових покемонів "в оренду". Після кожної серії з семи битв прогрес анулюється, і все доводиться починати спочатку. Саме тут Werster, один із найвпливовіших гравців останнього десятиліття, заявив про встановлення неймовірного результату – серії з 212 перемог поспіль. Про це повідомляє видання Dexerto.

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Werster протягом багатьох років був ключовою фігурою в спільноті: він проводив сотні годин прямих трансляцій, модерував таблиці лідерів і часто згадував про свій фантастичний рекорд, встановлений поза ефіром.

Проте ютубер під псевдонімом MagpieLabs опублікував розлоге відеорозслідування, у якому звинуватив спідранера у фальсифікації цих даних, використавши як головний доказ внутрішньоігровий годинник.

Розслідування MagpieLabs триває понад годину: дивіться відео

Механіка зради: як годинник видав гравця

Особливість Battle Factory полягає в тому, що гра примусово створює збереження на початку та в кінці кожного набору з семи матчів. Під час цього процесу внутрішньоігровий таймер продовжує йти, незалежно від того, чи веде гравець трансляцію, чи грає самостійно. Фактично цей годинник є беззаперечним літописом реального часу, проведеного у грі.

MagpieLabs провів колосальну роботу, проаналізувавши історію записів Werster на YouTube та Twitch за останні два роки. Дослідник порівняв показники ігрового таймера на різних стрімах і виявив критичні розбіжності. Виявилося, що проміжки між сесіями в прямому ефірі були настільки короткими, що у Werster просто не лишалося часу для справжнього проходження офлайнової частини своєї переможної серії.

Окрім часових невідповідностей, проти спідранера свідчить і сувора математика. Його результат у 217 офлайнових перемог без жодної поразки виглядає аномально на тлі звичайного показника успішності під час стрімів, який становить близько 93%. Дослідники підрахували, що ймовірність досягти такої серії чесним шляхом становить від 1 до 129 мільйонів або навіть 1 до 1,5 трильйона.

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Відповідь Werster та філософія правил

Сам спідранер не забарився з реакцією на звинувачення, проте його аргументація виявилася досить специфічною. Він заявив, що ніколи не претендував на офіційне визнання цього рекорду за правилами спільноти, оскільки вважає ці самі правила недосконалими.

Я був дуже послідовним, стверджуючи, що "жодного рекорду не існує, я просто намагаюся побити свою серію", тому що вважаю існуючі правила неможливими,

– прокоментував Werster ситуацію навколо свого результату.

Він пояснив свою позицію тим, що слідування жорстким регламентам перетворює гру на нудне виконання команд оптимізованих програм, де кількість самостійних рішень гравця зводиться майже до нуля.

Werster також не заперечив, що його серія у 212 перемог могла бути результатом маніпуляцій з генератором випадкових чисел, але підкреслив, що не бачить чіткої межі в правилах, які встановлює спільнота.

Майже неможливо сперечатися з людьми про встановлені набори правил у різних спільнотах через невизначеності або хибну логіку, оскільки їхня позиція майже завжди полягає в тому, що "те, де ми зараз – це нормально, але будь-який крок за межі вже буде поганим",

– додав спідранер.

Попри ці пояснення, ситуація з Werster стала черговою гучною справою у списку маніпуляцій у світі Pokemon. Спільнота ще пам'ятає скандал 2024 року, коли рекордсмена Pokemon Red забанили після зізнання у склеюванні фрагментів запису, а також випадок зі спідранером Metal Gear, який видав заздалегідь записане відео за прямий ефір на престижному марафоні SGDQ.

Подібні інциденти змушують фанатів та експертів ще прискіпливіше ставитися до будь-яких "надлюдських" результатів у відеоіграх.