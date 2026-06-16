Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання The Verge та Kotaku підтвердили інформацію. Новина з'явилася на тлі масштабних змін, які нещодавно анонсувала генеральна директорка Xbox Аша Шарма.

Після оголошеного керівництвом Xbox "перезавантаження" підрозділу з'являється дедалі більше інформації про можливі скорочення та закриття внутрішніх студій.

Раніше журналісти Kotaku повідомили, що під загрозою опинилася канадська Compulsion Games, відома завдяки Contrast, We Happy Few та нещодавній South of Midnight.

Втім, як стверджує журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр із посиланням на власні джерела, список потенційних жертв значно ширший. За його даними, складна ситуація також склалася навколо американської студії Double Fine Productions, яка створила Psychonauts 2, а також британської Ninja Theory, відомої за серією Hellblade.

Обидві студії увійшли до складу Xbox ще у 2018 році під час активного розширення ігрового бізнесу Microsoft. Тепер, за інформацією Шраєра, керівництво Double Fine, Ninja Theory та Compulsion Games веде переговори з Xbox щодо можливого повернення незалежного статусу. Такий сценарій міг би дозволити командам продовжити роботу поза структурою Microsoft.

Водночас навіть успішний викуп навряд чи дозволить уникнути серйозних кадрових втрат. Джерела повідомляють, що незалежно від результату переговорів компанія планує масштабні скорочення персоналу.

Особливо тривожною виглядає ситуація навколо Ninja Theory. Видання The Verge повідомляє, що частину співробітників уже поінформували про майбутнє закриття студії. При цьому керівництво все ще розраховує знайти покупця, який зможе врятувати команду та її проєкти.

Ситуація викликає додаткове занепокоєння через те, що лише кілька днів тому під час Xbox Game Showcase 2026 студія представила новий проєкт – пригодницький екшен Senua. Якщо інформація про закриття підтвердиться, майбутнє гри може опинитися під питанням.

За словами Джейсона Шраєра, офіційні оголошення щодо скорочень компанія планує зробити після 30 червня, коли завершиться фінансовий рік Microsoft. Журналіст навів слова своїх співрозмовників, які свідчать про масштаб майбутніх змін:

Можна сміливо стверджувати, що Xbox у липні буде дуже сильно відрізнятися від Xbox у червні,

– зазначив Шраєр.

Ознаки великої реструктуризації вже помітні на рівні керівництва. Напередодні про свій відхід із Xbox оголосили керівник Xbox Game Studios Крейг Данкан та очільниця штабу підрозділу Луїза Коннор. У зверненні до співробітників Аша Шарма охарактеризувала поточну систему внутрішніх студій як перевантажену.

Події навколо Xbox демонструють зміну стратегії Microsoft після багаторічної кампанії зі скуповування ігрових студій. Компанія витратила десятки мільярдів доларів на розширення свого портфоліо, зокрема через придбання ZeniMax Media та Activision Blizzard.

Тепер керівництво, схоже, намагається оптимізувати структуру бізнесу та скоротити витрати, що може призвести до втрати частини творчих колективів, які формували сучасне обличчя Xbox.