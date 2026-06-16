Об этом сообщает Bloomberg.

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Издания The Verge и Kotaku подтвердили эту информацию. Новость появилась на фоне масштабных изменений, которые недавно анонсировала генеральный директор Xbox Аша Шарма.

После объявленной руководством Xbox "перезагрузки" подразделения появляется всё больше информации о возможных сокращениях и закрытии внутренних студий.

Ранее журналисты Kotaku сообщили, что под угрозой оказалась канадская Compulsion Games, известная благодаря Contrast, We Happy Few и недавней South of Midnight.

Впрочем, как утверждает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники, список потенциальных жертв значительно шире. По его данным, сложная ситуация сложилась также вокруг американской студии Double Fine Productions, создавшей Psychonauts 2, а также британской Ninja Theory, известной по серии Hellblade.

Обе студии вошли в состав Xbox ещё в 2018 году в ходе активного расширения игрового бизнеса Microsoft. Теперь, по информации Шрайера, руководство Double Fine, Ninja Theory и Compulsion Games ведёт переговоры с Xbox о возможном возвращении независимого статуса. Такой сценарий мог бы позволить командам продолжить работу вне структуры Microsoft.

В то же время даже успешный выкуп вряд ли позволит избежать серьёзных кадровых потерь. Источники сообщают, что независимо от результата переговоров компания планирует масштабные сокращения персонала.

Особенно тревожной выглядит ситуация вокруг Ninja Theory. Издание The Verge сообщает, что часть сотрудников уже проинформирована о предстоящем закрытии студии. При этом руководство все еще рассчитывает найти покупателя, который сможет спасти команду и ее проекты.

Ситуация вызывает дополнительную тревогу из-за того, что всего несколько дней назад во время Xbox Game Showcase 2026 студия представила новый проект — приключенческий экшен Senua. Если информация о закрытии подтвердится, будущее игры может оказаться под вопросом.

По словам Джейсона Шрайера, официальные объявления о сокращениях компания планирует сделать после 30 июня, когда завершится финансовый год Microsoft. Журналист привёл слова своих собеседников, свидетельствующие о масштабе грядущих изменений:

Можно смело утверждать, что Xbox в июле будет сильно отличаться от Xbox в июне,

– отметил Шрайер.

Признаки крупной реструктуризации уже заметны на уровне руководства. Накануне о своём уходе из Xbox объявили руководитель Xbox Game Studios Крейг Данкан и глава штаба подразделения Луиза Коннор. В обращении к сотрудникам Аша Шарма охарактеризовала текущую систему внутренних студий как перегруженную.

События вокруг Xbox демонстрируют смену стратегии Microsoft после многолетней кампании по скупке игровых студий. Компания потратила десятки миллиардов долларов на расширение своего портфолио, в частности за счет приобретения ZeniMax Media и Activision Blizzard.

Теперь руководство, по всей видимости, пытается оптимизировать структуру бизнеса и сократить расходы, что может привести к потере части творческих коллективов, которые формировали современный облик Xbox.