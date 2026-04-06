Гравця в Pokemon Go позбавили першого місця на турнірі через надмірну реакцію на перемогу

Турнір з Pokemon Go в Орландо завершився гучним скандалом, який змусив ігрову спільноту замислитися над межами допустимого під час змагань. Один із найдосвідченіших учасників замість заслуженого кубка отримав штрафні санкції, що змінили підсумкову таблицю результатів у фіналі професійного турніру.

Як секундний сплеск адреналіну став причиною для анулювання результатів?

Професійна сцена Pokemon Go зіткнулася з прецедентом, який викликав хвилю дискусій серед фанатів та експертів кіберспорту. Досвідчений гравець Firestar73, який раніше неодноразово демонстрував високий рівень майстерності на офіційних чемпіонатах світу, став центральною фігурою конфлікту під час великого турніру в Орландо. Після завершального напруженого матчу, який мав принести йому перемогу, спортсмен дозволив собі емоційний прояв радості, що зрештою коштував йому першого місця, пише KOTAKU.

Інцидент стався миттєво після того, як Firestar73 здобув вирішальний бал у протистоянні з іншим відомим гравцем під ніком NiteTimeClasher. На відеозаписі, який швидко поширився мережею після публікації на сторінці AXN, чемпіона світу з Pokemon Go 2023 року, видно, як переможець підводиться зі свого місця, знімає навушники та переможно підкидає кулак у повітря, звертаючись до глядачів.

Проте саме момент із навушниками став каменем спотикання. За свідченнями колег-гравців, судді визнали жест кидання навушників на стіл надто агресивним, кваліфікувавши силу кидка як надмірну.

Вердикт арбітрів був суворим – Firestar73 позбавили статусу переможця та перемістили на другу сходинку рейтингу за неспортивну поведінку. Відповідно, титул чемпіона автоматично перейшов до його суперника NiteTimeClasher.

Це рішення миттєво спровокувало масштабну реакцію в соціальних мережах. Спільнота об'єдналася під хештегом #justiceforfirestar, закликаючи організаторів переглянути результати та повернути титул справжньому тріумфатору. Вони не розуміють, як звичайне скидання навушників у пориві радості може бути порушенням якихось правил етики.

Користувачі масово заповнюють коментарі на офіційних сторінках Play! Pokemon, вимагаючи справедливості, що навіть змусило адміністраторів призупинити публікацію новин про перебіг турніру з Pokemon Go.

Правила дуже неточні

Суперечливість ситуації підкріплюється тим, як саме прописані правила в офіційному посібнику з проведення змагань. Документ містить досить розмиті визначення того, що вважається неспортивною поведінкою, залишаючи остаточне рішення на розсуд суддів. Хоча в посібнику чітко вказані певні порушення, як-от запізнення на матч або процедурні помилки, поняття етичної поведінки залишається широким для інтерпретацій.

Філософія покарань у Play! Pokemon базується на двох основних стовпах: базових порушеннях та стані гри. До базових інфракцій відносять типові проблеми, які виникають під час турнірів, і вони слугують орієнтиром для призначення санкцій. Сюди ж входить і неспортивна поведінка. З іншого боку, судді зобов'язані аналізувати стан гри – сукупність усіх елементів ігрового процесу в конкретний момент, включаючи склад команд, використані предмети та ходи гравців. Головне завдання арбітрів полягає в тому, щоб оцінити, як саме порушення вплинуло на перебіг матчу та його фінальний результат.

Оскільки святкування Firestar73 відбулося вже після завершення вирішального поєдинку, багато хто вважає покарання непропорційним, адже емоції гравця жодним чином не змінили хід самої битви.

Поки офіційні представники The Pokemon Company не надали розгорнутих коментарів щодо цієї ситуації, ігрова спільнота продовжує вимагати перегляду суворих стандартів святкування перемог у кіберспорті.