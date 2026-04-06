Игрока в Pokemon Go лишили первого места на турнире из-за чрезмерной реакции на победу

Турнир по Pokemon Go в Орландо завершился громким скандалом, который заставил игровое сообщество задуматься над пределами допустимого во время соревнований. Один из самых опытных участников вместо заслуженного кубка получил штрафные санкции, изменившие итоговую таблицу результатов в финале профессионального турнира.

Как секундный всплеск адреналина стал причиной для аннулирования результатов?

Профессиональная сцена Pokemon Go столкнулась с прецедентом, который вызвал волну дискуссий среди фанатов и экспертов киберспорта. Опытный игрок Firestar73, который ранее неоднократно демонстрировал высокий уровень мастерства на официальных чемпионатах мира, стал центральной фигурой конфликта во время крупного турнира в Орландо. После завершающего напряженного матча, который должен был принести ему победу, спортсмен позволил себе эмоциональное проявление радости, что в итоге стоило ему первого места, пишет KOTAKU.

Инцидент произошел мгновенно после того, как Firestar73 получил решающий балл в противостоянии с другим известным игроком под ником NiteTimeClasher. На видеозаписи, которая быстро распространилась по сети после публикации на странице AXN, чемпиона мира по Pokemon Go 2023 года, видно, как победитель встает со своего места, снимает наушники и победно подбрасывает кулак в воздух, обращаясь к зрителям.

Однако именно момент с наушниками стал камнем преткновения. По свидетельствам коллег-игроков, судьи сочли жест бросания наушников на стол слишком агрессивным, квалифицировав силу броска как чрезмерную.

Вердикт арбитров был суровым – Firestar73 лишили статуса победителя и переместили на вторую строчку рейтинга за неспортивное поведение. Соответственно, титул чемпиона автоматически перешел к его сопернику NiteTimeClasher.

Это решение мгновенно спровоцировало масштабную реакцию в социальных сетях. Сообщество объединилось под хэштегом #justiceforfirestar, призывая организаторов пересмотреть результаты и вернуть титул настоящему триумфатору. Они не понимают, как обычное сбрасывание наушников в порыве радости может быть нарушением каких-то правил этики.

Пользователи массово заполняют комментарии на официальных страницах Play! Pokemon, требуя справедливости, что даже заставило администраторов приостановить публикацию новостей о ходе турнира по Pokemon Go.

Правила очень неточны

Противоречивость ситуации подкрепляется тем, как именно прописаны правила в официальном руководстве по проведению соревнований. Документ содержит довольно размытые определения того, что считается неспортивным поведением, оставляя окончательное решение на усмотрение судей. Хотя в руководстве четко указаны определенные нарушения, например опоздание на матч или процедурные ошибки, понятие этического поведения остается широким для интерпретаций.

Философия наказаний в Play! Pokemon базируется на двух основных столпах: базовых нарушениях и состоянии игры. К базовым инфракциям относят типичные проблемы, которые возникают во время турниров, и они служат ориентиром для назначения санкций. Сюда же входит и неспортивное поведение. С другой стороны, судьи обязаны анализировать состояние игры – совокупность всех элементов игрового процесса в конкретный момент, включая состав команд, использованные предметы и ходы игроков. Главная задача арбитров заключается в том, чтобы оценить, как именно нарушение повлияло на ход матча и его финальный результат.

Поскольку празднование Firestar73 произошло уже после завершения решающего поединка, многие считают наказание непропорциональным, ведь эмоции игрока никоим образом не изменили ход самой битвы.

Пока официальные представители The Pokemon Company не предоставили развернутых комментариев по этой ситуации, игровое сообщество продолжает требовать пересмотра строгих стандартов празднования побед в киберспорте.