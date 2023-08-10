Гравець Pokemon GO випадково 7 років висиджував таємне яйце: чим це закінчилося

Геймер Pokemon GO розповів, що він випадково висидіджував яйце, яке ще з 2016 року зберігалося в його інвентарі. За свою неуважність гравець отримав доволі невтішний сюрприз.

Pokemon GO переносить досвід тренера покемонів у реальне життя за допомогою доповненої реальності. Один з видів діяльності, доступних у Pokemon GO – це висиджування яєць за допомогою інкубатора для отримання нових монстрів.

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7 років висиджував яйце

У Pokemon GO є п'ять типів яєць, які вилуплюються шляхом проходження певних відстаней: найкоротша відстань – 2 кілометри, а найдовша — 12 кілометрів. Гравці в Pokemon GO можуть отримати яйця різними способами, а найпростіший метод – обертання дисків із фотографіями на PokeStops.

Pokemon GO також часто пропонує бонуси в різнихх подіях, як от коротші відстані для висиджування яєць або проводить події, зосереджені на висиджуванні яєць. Тепер один з гравців розповів, що випадково 7 років висиджував свого покемона.

Інші шанувальники гри очікували, що за таку витримку геймер мав би отримати щось неймовірно рідкісне, та результат був зовсім невтішним для нього. Результатом висиджування яйця протягом 7 років став звичайний Тентакул – доволі поширений покемон.