Pokemon GO переносит опыт тренера покемонов в реальную жизнь посредством дополненной реальности. Один из видов деятельности, доступных в Pokemon GO – это высиживание яиц с помощью инкубатора для получения новых монстров.

Также интересно PIN-UP Foundation и TulSun Foundation начали работы по утеплению реабилитационного центра

7 лет высиживал яйцо

В Pokemon GO есть пять типов яиц, которые вылупляются путем прохождения определенных расстояний: самое короткое расстояние – 2 километра, а самое длинное – 12 километров. Игроки в Pokemon GO могут получить яйца разными способами, а самый простой метод – вращение дисков с фотографиями на PokeStops.

Pokemon GO также часто предлагает бонусы в различных событиях, таких как короткие расстояния для высиживания яиц или проводящая события, сосредоточенные на высиживании яиц. Теперь один из игроков рассказал, что случайно 7 лет высиживал своего покемона.

Другие поклонники игры ожидали, что за такую выдержку геймер должен получить что-то невероятно редкое, но результат был совсем неутешительным для него. Результатом высиживания яйца в течение 7 лет стал обычный Тентакул – довольно распространенный покемон.