Niantic продасть Pokémon Go та інші ігри за 3,5 мільярда доларів – відомо хто покупець

Американська компанія Niantic, відома завдяки хітовій грі Pokémon Go, погодилася продати свої ігрові активи компанії Scopely, розробнику Stumble Guys і Monopoly Go. Сума угоди складе 3,5 мільярда доларів.

Угода передбачає продаж мобільних ігор Pokémon Go, Pikmin Bloom, Monster Hunter Now, а також супутніх додатків Campfire і Wayfarer разом із командами їх розробників, повідомляє 24 Канал.

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Як і очікувалося, покупцем стане Scopely – компанія, що належить Savvy Games Group із Саудівської Аравії. Про це вона розповіла у своєму прес-релізі за підсумками угоди.

Scopely зазначає, що щомісячна аудиторія ігор Niantic перевищує 30 мільйонів користувачів, а у 2024 році Pokémon Go досягла показника в 100 мільйонів гравців. Сукупний дохід цих проєктів перевищив 1 мільярд доларів за підсумками минулого року.



Pokémon Go знайшла новий дім / Фото Scopely

У Niantic запевняють, що майбутнє проданих ігор і сервісів не викликає занепокоєння – їх підтримкою займатимуться ті самі команди, а Scopely гарантує стабільні інвестиції в розвиток проєктів.

Також у Niantic пояснили, що обрали Scopely через її досвід у створенні успішних ігрових сервісів, співпрацю з глобальними брендами та увагу до ігрових спільнот.

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Водночас Niantic повідомила, що виділить свій бізнес у сфері геопросторового штучного інтелекту в окрему компанію – Niantic Spatial, яку очолить засновник і генеральний директор Niantic Джон Генке. Новий підрозділ отримає 250 мільйонів доларів початкового фінансування, з яких 50 мільйонів інвестувала сама Scopely.