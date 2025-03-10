Попри сувору заборону запису та стрімінгу для учасників тесту, що проходив у рамках програми Battlefield Labs, деякі гравці порушили правила та виклали уривки геймплею в мережу, повідомляє 24 Канал.

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Після завершення тестування соціальні мережі та форум Reddit наповнилися кадрами з гри, зокрема п’ятихвилинним відео, а також короткими уривками: 45-секундним фрагментом із бігом по карті та вбивством ворога, 14-секундним відео з їздою на танку та ще одним коротким роликом, що демонструє систему руйнування.

Нещодавно також стало відомо, що розробники Battlefield 6 надихнулися фільмом Крістофера Нолана для створення однієї з мап, яка буде схожа на останню сцену з "Тенет".

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Крім того, один із користувачів Twitch під псевдонімом anto_merguezz встиг запустити пряму трансляцію тестової версії нового Battlefield. Однак трансляція тривала недовго, а запис так і не зберігся.