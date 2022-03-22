Польські компанії та студії, які працюють в індустрії відеоігор, одними з перших виступили на підтримку України. Майже всі місцеві розробники відеоігор засудили російську воєнну агресію та покинули ігровий ринок цієї країни.

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Як студія The Farm 51 допомагає Україні

Солідарні з ними і їхні польські колеги з відомої студії The Farm 51, які є розробники популярної гри Chernobylite. Річ у тім, що вони вирішили створити для цієї відеогри невелике благодійне DLC, яке називається "Charity Pack". До його складу ввійшли такі цифрові товари:

4 варіанти тематичних шпалер.

2 плакати, які можна самостійно видрукувати.

Листівка з подякою від авторів.

Коштує їхнє доповнення "Charity Pack" всього 79 гривень. А всі гроші, які розробники отримають з його продажів, будуть перераховані в благодійний фонд "Чисті серцем", який розповсюджує гуманітарну та медичну допомогу постраждалим українцям.

Розробники з The Farm 51 написали, що Україні дуже важливо допомагати в цей час. А також вони активно закликають купувати своє доповнення, хоча й не отримують від його продажів нічого. На їхню думку, всі геймери, які приєднаються до їхньої ініціативи, своїм невеликим жестом допоможуть зробити щось важливе.

Наостанок відзначимо, що придбати таке DLC можна буде до 14 березня 2023 року. А зробити це можна одразу в трьох ігрових крамницях: Steam, Epic Games Store та GOG.

Приклади товарів, які входять до складу "Charity Pack" / Фото з крамниці Steam