Чудернацький баг Marvel's Spider-Man 2 перетворив Пітера Паркера на Наруто: кумедне відео

Шанувальники новинки від Insomniac Games, знайшли чудернацький баг в якому Пітер Паркер перетворився у Наруто. Кумедне відео з Spider-Man 2 – у матеріалі.

Окрім напрочуд деталізованих щурів та інших чеснот, нова гра Insomniac Games здатна розвеселити геймерів навіть своїми багами.

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Багато дивних помилок і збоїв у хітовому супергеройському блокбастері розважають гравців не гірше, ніж задумані розробниками елементи.

Додався до їх списку і новий баг, який нещодавно знайшов користувач соцмережі X @who0407oki.

Під час однієї з місій Marvel's Spider-Man 2 гравці отримують змогу кататися на дитячому велосипеді Пітера Паркера по Нью-Йорку. Однак, кмітливі геймери знайшли спосіб отримати доступ до транспорту за межами завдання, а @who0407oki натрапив на незвичайний і цікавий збій, пов'язаний з цим.

Якщо під час поїздки, спробувати проїхати на велосипеді у метро, Людина-павук зіскочить з двоколісного, але його анімація зависне у чудернацький спосіб. Руки супергероя випростаються назад, через що він почне виглядати як головний герой популярного аніме "Наруто" під час бігу.

Кумедний баг у Spider-Man 2: дивитися відео

В "Наруто" персонажі можуть бігти з надлюдською швидкістю, нахиляючись вперед і витягуючи руки позаду.

Свого часу такий спосіб бігати став популярним мемом, тому не дивно що чимало шанувальників Marvel’s Spider-Man 2 неабияк розсмішив цей випадок.