Кроме удивительно детализированных крыс и других достоинств, новая игра Insomniac Games способна развеселить геймеров даже своими багами.

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Многие странные ошибки и сбои в хитовом супергеройском блокбастере развлекают игроков не хуже, чем задуманные разработчиками элементы.

Добавился к их списку и новый баг, который недавно нашел пользователь соцсети X @who0407oki.

Во время одной из миссий Marvel's Spider-Man 2 игроки получают возможность кататься на детском велосипеде Питера Паркера по Нью-Йорку. Однако, сообразительные геймеры нашли способ получить доступ к транспорту за пределами задания, а @who0407oki наткнулся на необычный и интересный сбой, связанный с этим.

Если во время поездки, попытаться проехать на велосипеде в метро, Человек-паук соскочит с двухколесного, но его анимация зависнет странным способом. Руки супергероя выпрямятся назад, из-за чего он станет выглядеть как главный герой популярного аниме "Наруто" во время бега.

Забавный баг в Spider-Man 2: смотреть видео

В "Наруто" персонажи могут бежать со сверхчеловеческой скоростью, наклоняясь вперед и вытягивая руки сзади.

В свое время такой способ бегать стал популярным мемом, поэтому неудивительно, что многих поклонников Marvel's Spider-Man 2 изрядно рассмешил этот случай.