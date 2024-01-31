Дивний баг в EA FC 24 Ultimate Team подарував безлічі геймерів найкращу картку Ліонеля Мессі

Розробники з EA Sports влізли у халепу, додавши в гру SBC, яке фактично гарантувало тисячам гравців отримання коштовної TOTY версії Ліонеля Мессі в EA FC 24.

Щорічні симулятори футболу від EA завжди важко було назвати ідеальними іграми й частенько в них виникали різноманітні баги, але цього разу масштаб ситуації кардинально відрізняється, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Словник геймера: як розуміти сленг фанатів відеоігор

26 січня в EA FC 24 Ultimate Team вийшло дві повні команди року (TOTY) – 12 жінок та 12 чоловіків, яких геймери обрали найкращими футболістками та футболістами 2023 року.

Всі вони отримали спеціальні картки з унікальним дизайном та крутими характеристиками, а мільйони геймерів витрачали купу часу та навіть реальних коштів аби заволодіти бодай однією з них.

Стартова одинадцятка футболісток з TOTY / Фото EA

Аж ось 30 січня, в грі з'явилося нове SBC, яке давало змогу користувачам обміняти склад з непотрібних їм звичайних карток на можливість отримати на заміну вибір з 3 гравців з рейтингом 86+ з усіх ліг в яких присутні TOTY.

, SBC (squad battle challenge) – це набір завдань який потребує створення складів футболістів зі специфічними вимогами з подальшим їх обміном на винагороди.

Здавалося б нічого незвичайного, однак тисячі гравців з усього світу почали закидати соцмережі кадрами свого неймовірного везіння, на яких видно як одним з цих трьох футболістів напрочуд часто виявляється Ліонель Мессі – одна з найдорожчих карток в грі.

Приблизно за годину з моменту виходу, EA прибрали з гри SBC, повідомивши, що у ньому закралася помилка, очевидно, шанс отримати омріяну синю картку був занадто високий (від 15 до 25% за різними оцінками).

Після цього спільнота розділилася на три категорії: ті кому пощастило отримати Мессі, ті хто зібрав SBC, але не отримав Ліонеля та тих, хто навіть не встиг випробувати цей "забагований" челендж.

Так чи інакше, це одна з найбільших помилок в історії футбольних симуляторів від EA Sports і тепер геймери знаходяться в очікуванні того як розробники вийдуть з ситуації аби хоч якось догодити усім категоріям гравців.