Ежегодные симуляторы футбола от EA всегда трудно было назвать идеальными играми и зачастую в них возникали разнообразные баги, но на этот раз масштаб ситуации кардинально отличается, сообщает 24 Канал.

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26 января в EA FC 24 Ultimate Team вышло две полные команды года (TOTY) 12 женщин и 12 мужчин из которых геймеры выбрали лучшими футболистками и футболистами 2023 года.

Все они получили специальные карточки с уникальным дизайном и крутыми характеристиками, а миллионы геймеров тратили кучу времени и даже реальных средств, чтобы завладеть хотя бы одной из них.

Стартовая одиннадцатка футболисток с TOTY / Фото EA

И вот 30 января в игре появилось новое SBC, которое давало возможность пользователям обменять состав из ненужных им обычных карточек на возможность получить на замену выбор из 3 игроков с рейтингом 86+ из всех лиг в которых присутствуют TOTY.

Заметьте, SBC (squad battle challenge) – это набор задач, который требует создания составов футболистов со специфическими требованиями с последующим их обменом на вознаграждения.

Казалось бы ничего необычного однако тысячи игроков со всего мира начали забрасывать соцсети кадрами своего невероятного везения на которых видно как одним из этих трех футболистов удивительно часто оказывается Лионель Месси – одна из самых дорогих карт в игре.

Приблизительно через час с момента выхода EA убрали из игры SBC сообщив, что в нем закралась ошибка, очевидно, шанс получить желанную синюю карточку был слишком высок (от 15 до 25% по разным оценкам).

После этого сообщество разделилось на три категории: тех кому посчастливилось получить Месси, собравших SBC, но не получивших Лионеля и тех кто даже не успел испытать этот "забагованный" челлендж.

Так или иначе это одна из самых больших ошибок в истории футбольных симуляторов от EA Sports и теперь геймеры находятся в ожидании того, как разработчики выйдут из ситуации, чтобы хоть как-то угодить всем категориям игроков.