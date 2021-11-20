Понад 70% негативних відгуків: користувачі Steam громлять рейтинг відеогри Battlefield 2042

Відеогра Battlefield 2042 отримує дуже погані відгуки від користувачів сервісу Steam. Геймери відзначають, що в нинішньому стані вона не коштує тих грошей, які за неї хочуть отримати розробники.

Учора відбувся офіційний реліз нової частини в дуже популярній серії Battlefield. Відеогра одразу ж потрапила до списку найпопулярніших ігор Steam, а також зараз вона знаходиться на першому місці в топі продажів цього сервісу. Щоправда, навряд чи можна написати, що реліз Battlefield 2042 пройшов дуже вдало.

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Річ у тім, що користувачі мережі просто розгромили сторінку цієї відеогри у сервісі Steam. Зараз у цього проєкту лише 24% позитивних відгуків, хоча оцінило його вже понад 20 тисяч геймерів. Загалом ця ситуація дуже схожа на ту, яка склалася на агрегаторі рецензій Metacritic. Нагадаємо, що користувачі цього сайту також дуже прохолодно зустріли цю відеогру – 2,3 бала з 10 у версії для PC (майже 3 тисячі відгуків).

Геймери, які залишають рецензії у Steam, критикують гру Battlefield 2042 за численні баги та технічні недоліки, погану оптимізацію, невелику кількість контенту на релізі, відсутність голосового чату і таблиці з показниками, проблеми з серверами та деякі геймплейні нововведення. Наприклад, геймерам не сподобалася нова система спеціалістів, яка замінила класи, а також вони відзначають, що карти завеликі навіть для 128 гравців.

Цікаво, що навіть у такій ситуації користувачі змогли похвалити цю відеогру, а якщо точніше, то режим з назвою "Portal". Гравці відзначають, що у нього прекрасний потенціал, а також вони сподіваються, що розробники будуть його активно підтримувати.

Щоправда, загалом геймери сходяться на думці, що в нинішньому стані гра Battlefield 2042 не коштує тих грошей, які за неї хочуть отримати автори. Наостанок варто відзначити, що представники компанії Electronic Arts чи студії DICE поки ніяк цю ситуацію не коментували.

Трейлер відеогри Battlefield 2042: відео

, що реліз гри Battlefield 2042 відбувся 19 листопада на PC (Steam, Epic Games Store та Origin), PS 5, PS 4, Xbox One та Xbox Series. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.