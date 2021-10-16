Кілька днів тому незалежна польська студія EXOR Studios випустила свою нову відеогру з назвою The Riftbreaker. Її новий проєкт одразу ж потрапив до когорти найпопулярніших новинок Steam, а також отримує зараз дуже високі оцінки від користувачів цього сервісу.

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The Riftbreaker – це науково-фантастичний екшен з елементами виживання та стратегії, у якому гравцям потрібно буде допомогти головній героїні створити плацдарм для колонізації планети Галатея-37. Вона має не лише побудувати базу на цій віддаленій планеті, а й створити особливий портал для переміщення. У цьому їй допоможе спеціальний костюм з назвою "Містер Рігз", який витримує суворі погодні умови, а також обладнаний інструментами для будівництва бази, добування ресурсів та збору зразків.

Щоправда, все не так й просто. Річ у тім, що місцева фауна налаштована дуже агресивно, а тому головній героїні потрібно буде ще й постійно відбиватися від їхніх атак. З цікавого ще варто відзначити, що в The Riftbreaker є чимало унікальних біомів та різноманітних технологій, а також одразу три режими гри: сюжетний, пісочниця та виживання.

Релізний трейлер відеогри The Riftbreaker: відео

У сервісі Steam відеогра The Riftbreaker дебютувала дуже вдало – 91% позитивних відгуків (понад тисячу рецензій), а її піковий онлайн вже досяг показника у 20 тисяч гравців. Особливо користувачі відзначають захопливий ігровий процес, сюжет, графіку, бої та оптимізацію. А от критикують гру за невеликі баги та відсутність кооперативного режиму.

Усі користувачі Steam зараз можуть зіграти в безплатну демонстраційну версію цього продукту. А от повноцінна відеогра коштує 399 гривень, щоправда, до 21 жовтня її можна буде придбати зі знижкою в 10%. Наостанок варто відзначити, що реліз The Riftbreaker відбувся не лише на PC (також є в GOG та Epic Games Store), а й на PlayStation та Xbox.

Відеогра The Riftbreaker / Фото з крамниці Steam