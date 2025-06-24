Шалений успіх: понад мільйон гравців додали Resident Evil Requiem до списку бажаних ігор
- На Summer Game Fest 2025 Capcom анонсувала Resident Evil Requiem, дев’яту частину серії, яка вже зібрала понад мільйон додавань до списків бажань користувачів на платформах ПК та PS5.
- Сюжет гри розповідає про технічну аналітикиню ФБР Грейс Ешкрофт, яка розслідує серію смертей у Ракун-Сіті, а вихід гри заплановано на 27 лютого 2026 року.
- Capcom обіцяє яскравих персонажів, захопливий геймплей та публічну демо-версію на gamescom 2025.
На Summer Game Fest 2025 (SGF 2025), що відбувся на початку червня, японський видавець Capcom нарешті представив продовження культової серії хорорів Resident Evil, і ажіотаж навколо проєкту виник миттєво. Нова гра, Resident Evil Requiem, уже зібрала величезну аудиторію ще до релізу, що свідчить про стійкий інтерес до франшизи.
За даними офіційного мікроблогу франшизи, з моменту анонсу Resident Evil Requiem – дев’ятої номерної частини серії, представленої на SGF 2025 – понад мільйон користувачів додали гру до своїх списків бажань, інформує 24 Канал.
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Сторінка гри вже доступна на двох із трьох цільових платформ: ПК (Steam) та PS5 (PS Store). Близько 620 000 побажань було додано в цифровому магазині Valve (Steam).
Студія подякували гравцям в офіційному мікроблозі Resident Evil. Слоган гри.
Повідомляння Capcom в соцмережах / Скриншот з X
Що відомо про Resident Evil Requiem
У сюжеті гри технічна аналітикиня ФБР Грейс Ешкрофт розслідує серію смертей, спричинених невідомою хворобою. Її пошуки приведуть героїню туди, де все почалося – до Ракун-Сіті, культового місця серії Resident Evil.
Capcom обіцяє історію з яскравими персонажами, найзахопливіший геймплей у серії, "вражаючу пригоду, яка змусить вас тремтіти від жаху", та публічну демо-версію на gamescom 2025 у серпні. Раніше в мережу передчасно також потрапили скриншоти та деталі гри.
Resident Evil Requiem вийде 27 лютого 2026 року на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X|S. Гра також буде представлена на презентації Capcom Spotlight, яка відбудеться в ніч із 26 на 27 червня 2025 року, де, ймовірно, розкриють нові деталі.
Слід зауважити, що понад мільйон додавань до списків бажань – це вражаючий показник, який підтверджує, що Resident Evil залишається однією з найулюбленіших франшиз у жанрі горор. Повернення до Ракун-Сіті звучить як ностальгічний і водночас свіжий хід, а обіцянки Capcom щодо геймплею та атмосфери лише підігрівають інтерес.