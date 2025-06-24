Шалений успіх: понад мільйон гравців додали Resident Evil Requiem до списку бажаних ігор

На Summer Game Fest 2025 (SGF 2025), що відбувся на початку червня, японський видавець Capcom нарешті представив продовження культової серії хорорів Resident Evil, і ажіотаж навколо проєкту виник миттєво. Нова гра, Resident Evil Requiem, уже зібрала величезну аудиторію ще до релізу, що свідчить про стійкий інтерес до франшизи.

За даними офіційного мікроблогу франшизи, з моменту анонсу Resident Evil Requiem – дев’ятої номерної частини серії, представленої на SGF 2025 – понад мільйон користувачів додали гру до своїх списків бажань, інформує 24 Канал.

Дивіться також GSC Game World підтвердила дату виходу великого оновлення для STALKER 2

Сторінка гри вже доступна на двох із трьох цільових платформ: ПК (Steam) та PS5 (PS Store). Близько 620 000 побажань було додано в цифровому магазині Valve (Steam).

Студія подякували гравцям в офіційному мікроблозі Resident Evil. Слоган гри.



Повідомляння Capcom в соцмережах / Скриншот з X

Що відомо про Resident Evil Requiem

У сюжеті гри технічна аналітикиня ФБР Грейс Ешкрофт розслідує серію смертей, спричинених невідомою хворобою. Її пошуки приведуть героїню туди, де все почалося – до Ракун-Сіті, культового місця серії Resident Evil.

Capcom обіцяє історію з яскравими персонажами, найзахопливіший геймплей у серії, "вражаючу пригоду, яка змусить вас тремтіти від жаху", та публічну демо-версію на gamescom 2025 у серпні. Раніше в мережу передчасно також потрапили скриншоти та деталі гри.

Resident Evil Requiem вийде 27 лютого 2026 року на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X|S. Гра також буде представлена на презентації Capcom Spotlight, яка відбудеться в ніч із 26 на 27 червня 2025 року, де, ймовірно, розкриють нові деталі.

Слід зауважити, що понад мільйон додавань до списків бажань – це вражаючий показник, який підтверджує, що Resident Evil залишається однією з найулюбленіших франшиз у жанрі горор. Повернення до Ракун-Сіті звучить як ностальгічний і водночас свіжий хід, а обіцянки Capcom щодо геймплею та атмосфери лише підігрівають інтерес.