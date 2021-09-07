Понад рік клопіткої роботи: геймер відтворив Спрінгфілд із Сімпсонів у Cities: Skyline

Ентузіаст віртуального містобудування та ютуб-блогер завершив свій надзвичайно масштабний проєкт з відтворення, мабуть, найвідомішого вигаданого містечка. Подробиці та відео результатів його праці – у матеріалі.

Містобудівний симулятор City: Skylines заслужено отримав високі оцінки після релізу у 2015 році. Ще б пак, адже гравці у ньому можуть контролювати власне місто до найменших дрібниць, починаючи від руху транспорту аж до цін на електроенергію та воду. Окрім цього дружнє до модерів середовище проєкту, дозволяє геймерам додати до гри ще більше функцій, які в кінцевому підсумку дають користувачам можливість робити неймовірні речі.

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Один із шанувальників Cities: Skylines та телевізійного мультсеріалу The Simpsons, який веде власний ютуб-канал, присвячений грі, під назвою two dollars twenty, вирішив використати можливості проєкту для створення неймовірно детальної копії рідного містечка родини Сімпсонів.

На все про все в ентузіаста пішло трохи більше як рік часу та понад 20 відео, присвячених тим чи іншим елементам відтворення ландшафту та будівель міста. Кінцевим результатом стало відео у перспективі від першої особи прямісінько з культового рожевого автомобіля Гомера Сімпсона у якому зображено шлях останнього від роботи на атомній електростанції до відомого будиночка мультяшного сімейства. Щоб доповнити атмосферу Спрінгфілда, натхненний будівельник навіть додав до відеоряду нарізку звукових ефектів з епізодів мультсеріалу.

Дорога додому очима Гомера Сімпсона



За словами геймера, щоб втілити задум в життя йому довелося подивитися безліч випусків серіалу та проаналізувати мапу відеогри The Simpsons Hit & Run. Окрім цього віртуальний урбаніст черпав натхнення у проєктах реальних американських міст на кшталт Портленда та, не повірите, Спрінгфілда, що у штаті Орегон.

Геймерська спільнота гідно оцінила старання блогера та віддячила йому переглядами та лайками у соцмережах, а фанати мультсеріалу залишилися приємно враженими увагою до деталей та цілеспрямованістю гравця.