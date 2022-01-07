Напевно, шанувальники Minecraft можуть створити в кубічному світі майже все, а для цього їм треба лише час та бажання. Наприклад, тиждень тому ми розповідали про геймера, який витратив цілий рік на будівництво найвідомішої архітектурної пам'ятки Узбекистану.

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Схожим масштабним проєктом відзначився й користувач Reddit з нікнеймом Ominous_Hippopotamus, щоправда, його зацікавила не східна архітектура, а середземноморська. Він створив невеликий острів, а на його території розмістив місто, яке немає реального аналога.

Одразу ж можна помітити, що Ominous_Hippopotamus працював і над самим остовом. Наприклад, він дуже добре відтворив напівпосушливу місцевість з невеликою кількістю рослин, прибережні скелі та берегову лінію.

А от його місто складається з великого замку, який виконано в середземноморському архітектурному стилі, та чималої кількості невеликих будівель. Також можна побачити гігантську статую воїна, яка розміщена на скелі біля острова. А поблизу неї пропливає вітрильне судно, яке ентузіаст дуже детально відтворив.

У коментарях Ominous_Hippopotamus написав, що своє середземноморське місто він створив у творчому режимі. А також додав, що на його будівництво витратив понад тисячу годин.

Наостанок варто відзначити, що ця робота дуже сподобалася користувачам Reddit. Пост Ominous_Hippopotamus одразу ж потрапив до когорти найпопулярніших в розділі цієї відеогри, а загалом він вже зібрав майже 24 тисячі вподобань. Також додамо, що в коментарях до запису можна знайти посилання для завантаження цієї мапи.

Середземноморський острів / Фото Reddit Ominous_Hippopotamus