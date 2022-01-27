Тиждень тому в популярному сервісі Steam відбувся реліз відеогри Hitman 3. Щоправда, ця довгоочікувана подія обернулася справжнім провалом, а все тому, що розробники з IO Interactive несподівано підняли ціну на гру.

Детальніше Обвалили рейтинг і закрили розділ на Reddit: геймерів розлютила нова ціна на Hitman 3

Зрозуміло, що останнє дуже не сподобалося геймерам, а тому вони одразу ж показали своє невдоволення. Спершу шанувальники обвалили рейтинг цього проєкту в сервісі Steam, а потім ще й добряче "попрацювали" в розділі відеогри на Reddit. Дійшло навіть до того, що останній тимчасово заблокували через їхню токсичність.

Прокоментували цю ситуацію й розробники з IO Interactive, щоправда, лише через тиждень. Представники студії написали, що реліз гри Hitman 3 в сервісі Steam пройшов не за їхнім планом. Вони попросили вибачення, а також відзначили, що всі користувачі цього сервісу, які придбали відеогру, отримають компенсацію.

Представники IO Interactive пообіцяли, що всі власники базового видання отримають оновлення до версії Deluxe Edition. А геймерам, які придбали Hitman Trilogy чи Deluxe Edition, безплатно дадуть комплект доповнень з назвою "Seven Deadly Sins Collection".

Важливо відзначити, що відбудеться це вже сьогодні, а також повністю автоматично. Представники IO Interactive вказали, що для такого апгрейду потрібно лише зайти в Steam. Цікаво, що подібну компенсацію зможуть отримати всі користувачі цього сервісу, які придбають Hitman 3 до 19 лютого.

Наостанок додамо, що розробники не вказали, чи планують в майбутньому переглядати ціни. Якщо вони не зроблять цього, то виходить, що після 19 лютого Hitman 3 потрібно буде купувати за тією ціною, яку геймери й розкритикували.

Трейлер відеогри Hitman 3: відео