На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: робота для відьмаків та "відвертий" косплей
10 місце – Оригінальний метод
Кількість вподобань – 41 тисяча
Автор – Valenderio
– Відчепись від мене!
– Зараз потрібно якось це "залатати"
– Так, я зцілився
9 місце – Подарунок для дорослих
Кількість вподобань – 44 тисячі
Автор – that_doodleguy
– Синку, я маю щось для тебе.
– Тату, я дорослий, мені це не потрібно…
– Це PlayStation 5!
8 місце – Закулісся
Кількість вподобань – 53 тисячі
Автор – DanbyDraws
7 місце – Новий вбивця
Кількість вподобань – 56 тисяч
Автор – Inevitable-Belt-4467
Це буде вбивця Game Boy
Це буде вбивця Nintendo DS
Це буде вбивця Nintendo 3DS
Це буде вбивця Nintendo Switch
6 місце – Терпіння
Кількість вподобань – 61 тисяча
Автор – daweadawe
5 місце – Майбутнє вже близько
Кількість вподобань – 62 тисячі
Автор – Kooky-Dealer-6878
Шутери від першої особи після того, як штучний інтелект опанує "aimbot":
4 місце – Коли не знав
Кількість вподобань – 74 тисячі
Автор – SrGrafo
– Тримай, Nintendo!
– Ви також купуєте Steam Deck?
– Зачекайте, так ось чому ви кидаєте каміння?
3 місце – Гарний вибір
Кількість вподобань – 80 тисяч
Автор – tahrian2005
2 місце – Одного разу в паралельному всесвіті
Кількість вподобань – 96 тисяч
Автор – leajaycro
Хлопець: у когось є мікрофон?
Дівчина: це хлопець?
Хлопець: так.
Дівчина: я просто хочу, щоб ти знав, що це круто, що ти хлопець. Я не збоченець чи щось у цьому стилі, але я хочу, щоб ти знав, що я підтримую хлопців у відеоіграх. Я також хочу, щоб тобі було комфортно грати в мережі.
Дівчина: отже, у тебе є дівчина?
1 місце – Шах і мат
Кількість вподобань – 140 тисяч
Автор – Migz616
Можна зіграти у League of Legends
Не можна зіграти у League of Legends
Висновок: Nintendo Switch перемагає