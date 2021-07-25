На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: робота для відьмаків та "відвертий" косплей

10 місце – Оригінальний метод

Кількість вподобань – 41 тисяча

Автор – Valenderio

– Відчепись від мене!

– Зараз потрібно якось це "залатати"

– Так, я зцілився

9 місце – Подарунок для дорослих

Кількість вподобань – 44 тисячі

Автор – that_doodleguy

– Синку, я маю щось для тебе.

– Тату, я дорослий, мені це не потрібно…

– Це PlayStation 5!

8 місце – Закулісся

Кількість вподобань – 53 тисячі

Автор – DanbyDraws

7 місце – Новий вбивця

Кількість вподобань – 56 тисяч

Автор – Inevitable-Belt-4467

Це буде вбивця Game Boy

Це буде вбивця Nintendo DS

Це буде вбивця Nintendo 3DS

Це буде вбивця Nintendo Switch

6 місце – Терпіння

Кількість вподобань – 61 тисяча

Автор – daweadawe

5 місце – Майбутнє вже близько

Кількість вподобань – 62 тисячі

Автор – Kooky-Dealer-6878

Шутери від першої особи після того, як штучний інтелект опанує "aimbot":

4 місце – Коли не знав

Кількість вподобань – 74 тисячі

Автор – SrGrafo

– Тримай, Nintendo!

– Ви також купуєте Steam Deck?

– Зачекайте, так ось чому ви кидаєте каміння?

3 місце – Гарний вибір

Кількість вподобань – 80 тисяч

Автор – tahrian2005

2 місце – Одного разу в паралельному всесвіті

Кількість вподобань – 96 тисяч

Автор – leajaycro

Хлопець: у когось є мікрофон?

Дівчина: це хлопець?

Хлопець: так.

Дівчина: я просто хочу, щоб ти знав, що це круто, що ти хлопець. Я не збоченець чи щось у цьому стилі, але я хочу, щоб ти знав, що я підтримую хлопців у відеоіграх. Я також хочу, щоб тобі було комфортно грати в мережі.

Дівчина: отже, у тебе є дівчина?

1 місце – Шах і мат

Кількість вподобань – 140 тисяч

Автор – Migz616

Можна зіграти у League of Legends

Не можна зіграти у League of Legends

Висновок: Nintendo Switch перемагає