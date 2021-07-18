Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: робота для відьмаків та "відвертий" косплей

18 липня 2021 , 22:22
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Джерело:

24 канал

Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього тижня вони знайшли роботу для відьмаків, а також показали цікавий косплей.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: розробка Death Stranding та сім'я у Fallout

10 місце – У всіх є такий друг

Кількість вподобань – 6 тисяч

Автор – Kaos2018

Я: дружній вогонь дозволено
Друг:

9 місце – Звідки він взяв це золото?

Кількість вподобань – 10 тисяч

Автор – MorsCentauri

 – Хоробрий мандрівнику, придбай кілька моїх товарів і допоможи бідному купцю.
 – Благослови тебе, могутній воїне, ти врятував мене.
 – Убивця драконів?! Цей легендарний меч – саме та зброя, яка врятувала наше королівство століття тому.
 – Прощай, дивний мандрівнику...

8 місце – "Цінна" нагорода

Кількість вподобань – 15 тисяч

Автор – puschelheim

 – І ось твоя нагорода, Відьмаче. Сімейна реліквія – меч "Доля".
 – Він передавався з покоління в покоління.
 – Ти врятував мою родину, тому він твій. Подбай про нього. 
 – Це честь для мене.
Через дві хвилини:
 – Отже… Що я можу отримати за цей "поганий" меч 17 рівня?

7 місце – Ідеально

Кількість вподобань – 22 тисячі

Автор – ShayD7118

6 місце – Чув, що тобі подобаються відверті косплеї...

Кількість вподобань – 33 тисячі

Автор – Fair_Industry7328

5 місце – Можливо, колись всі ці ігри й вийдуть...

Кількість вподобань – 46 тисяч

Автор – sulivan1977

Фанати GTA та The Elder Scrolls чекають на нову гру понад 8 років
Будь ласка…
Будь обережний зі своїми бажаннями...

4 місце – Класика жанру

Кількість вподобань – 50 тисяч

Автор – HistoryWeeb

Будь-який протагоніст з гри у відкритому світі / RPG: здається, я перетворився на хлопчика, який виконує всі ваші доручення. 

3 місце – Погані відеоігри

Кількість вподобань – 62 тисячі

Автор – SrGrafo

 – Спокійний ігровий процес, активна спільнота, жодних мікротранзакцій, а ваші дії дійсно впливають на цей світ.
 – Тоді чому ж вона погана?
 – Моя команда програє.

2 місце – Робота для відьмаків

Кількість вподобань – 65 тисяч

Автор – wordsworthswords

 – Відьмак…
 – Це було чудовисько.
 – Воно знищило село.
 – Воно пішло в ліс.
 – Хмм.
 – Почекай, може зіграємо кілька партій у Гвінт?

1 місце – У всіх є така відеогра

Кількість вподобань – 100 тисяч

Автор – the-doctor-is-real

 – Я ненавиджу цю відеогру

Автор: Олег Шагалієв