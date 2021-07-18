Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: робота для відьмаків та "відвертий" косплей
Джерело:24 канал
Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього тижня вони знайшли роботу для відьмаків, а також показали цікавий косплей.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: розробка Death Stranding та сім'я у Fallout
10 місце – У всіх є такий друг
Кількість вподобань – 6 тисяч
Автор – Kaos2018
Я: дружній вогонь дозволено
Друг:
9 місце – Звідки він взяв це золото?
Кількість вподобань – 10 тисяч
Автор – MorsCentauri
– Хоробрий мандрівнику, придбай кілька моїх товарів і допоможи бідному купцю.
– Благослови тебе, могутній воїне, ти врятував мене.
– Убивця драконів?! Цей легендарний меч – саме та зброя, яка врятувала наше королівство століття тому.
– Прощай, дивний мандрівнику...
8 місце – "Цінна" нагорода
Кількість вподобань – 15 тисяч
Автор – puschelheim
– І ось твоя нагорода, Відьмаче. Сімейна реліквія – меч "Доля".
– Він передавався з покоління в покоління.
– Ти врятував мою родину, тому він твій. Подбай про нього.
– Це честь для мене.
Через дві хвилини:
– Отже… Що я можу отримати за цей "поганий" меч 17 рівня?
7 місце – Ідеально
Кількість вподобань – 22 тисячі
Автор – ShayD7118
6 місце – Чув, що тобі подобаються відверті косплеї...
Кількість вподобань – 33 тисячі
Автор – Fair_Industry7328
5 місце – Можливо, колись всі ці ігри й вийдуть...
Кількість вподобань – 46 тисяч
Автор – sulivan1977
Фанати GTA та The Elder Scrolls чекають на нову гру понад 8 років
Будь ласка…
Будь обережний зі своїми бажаннями...
4 місце – Класика жанру
Кількість вподобань – 50 тисяч
Автор – HistoryWeeb
Будь-який протагоніст з гри у відкритому світі / RPG: здається, я перетворився на хлопчика, який виконує всі ваші доручення.
3 місце – Погані відеоігри
Кількість вподобань – 62 тисячі
Автор – SrGrafo
– Спокійний ігровий процес, активна спільнота, жодних мікротранзакцій, а ваші дії дійсно впливають на цей світ.
– Тоді чому ж вона погана?
– Моя команда програє.
2 місце – Робота для відьмаків
Кількість вподобань – 65 тисяч
Автор – wordsworthswords
– Відьмак…
– Це було чудовисько.
– Воно знищило село.
– Воно пішло в ліс.
– Хмм.
– Почекай, може зіграємо кілька партій у Гвінт?
1 місце – У всіх є така відеогра
Кількість вподобань – 100 тисяч
Автор – the-doctor-is-real
– Я ненавиджу цю відеогру