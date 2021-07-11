На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Актуально В мережу потрапило відео ймовірної мапи із GTA VI: думки геймерів розділились
10 місце – І таке буває
Кількість вподобань – 37 тисяч
Автор – Leopard2a_2015
– Почекай секунду... Чому я потрапив у пекло?
– Тому що ти не любив Кірбі.
– Дивись, він просто не дуже хороший персонаж.
– Навіть мені подобається Кірбі.
9 місце – Сім'я
Кількість вподобань – 38 тисяч
Автор – Leopard2a_2015
Представник Волт-Тек: Я тут сьогодні, щоб сказати вам, що через те, що ваша сім'я служила нашій країні, ви були попередньо обрані для входу в місцеве сховище. Сховище 111.
Домінік: але тут є місце для всієї моєї родини, вірно?
8 місце – Кинь мені геймпад
Кількість вподобань – 54 тисячі
Автор – hdudbdhdvd
– Я не можу, він постійно повертається
7 місце – Класична для стратегій ситуація
Кількість вподобань – 55 тисяч
Автор – Yellyvi
6 місце – Знайдіть "X"
Кількість вподобань – 60 тисяч
Автор – jaidan1ta
– Наступне запитання…
– Знайдіть "X".
– Знизу!
– Зліва!
– Зверху!
5 місце – Роботи тривають
Кількість вподобань – 61 тисяча
Автор – Gabriel711
Усунути проблему з геймпадами
Підтримка 4K
Підтримка DLSS
Забезпечити продуктивність консолі не на рівні 2010 року
Блискучий екран
4 місце – Найкращий епізод про відеоігри?
Кількість вподобань – 65 тисяч
Автор – crunchymac187
3 місце – Як створювали Death Stranding
Кількість вподобань – 79 тисяч
Автор – gliodms
Хідео Кодзіма: А потім ви виходите з купи чорного слизу посеред битви Першої світової війни з немовлям і п'ятьма хлопцями, які схожі на демонів, а також пов'язані пуповиною з вами. У той час як листоноша з майбутнього бродить навколо.
Мадс Міккельсен: Що?
2 місце – А так можна було?
Кількість вподобань – 88 тисяч
Автор – Luringskydiver25
Ітан з Resident Evil Village:
– У мене є ця куля…
– Я маю покласти її сюди…
– Щоб розблокувати цей кристал.
1 місце – Скоро побачимося
Кількість вподобань – 105 тисяч
Автор – igornei
– Добре, друже, вже пізно
– Побачимося завтра
Востаннє в мережі 2895 днів тому