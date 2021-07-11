Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: розробка Death Stranding та сім'я у Fallout

Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього тижня користувачі показали процес розробки Death Stranding, а також знайшли оригінальний геймпад.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Актуально В мережу потрапило відео ймовірної мапи із GTA VI: думки геймерів розділились

10 місце – І таке буває

Кількість вподобань – 37 тисяч

Автор – Leopard2a_2015

– Почекай секунду... Чому я потрапив у пекло?

– Тому що ти не любив Кірбі.

– Дивись, він просто не дуже хороший персонаж.

– Навіть мені подобається Кірбі.

9 місце – Сім'я

Кількість вподобань – 38 тисяч

Автор – Leopard2a_2015

Представник Волт-Тек: Я тут сьогодні, щоб сказати вам, що через те, що ваша сім'я служила нашій країні, ви були попередньо обрані для входу в місцеве сховище. Сховище 111.

Домінік: але тут є місце для всієї моєї родини, вірно?

8 місце – Кинь мені геймпад

Кількість вподобань – 54 тисячі

Автор – hdudbdhdvd

– Я не можу, він постійно повертається

7 місце – Класична для стратегій ситуація

Кількість вподобань – 55 тисяч

Автор – Yellyvi

6 місце – Знайдіть "X"

Кількість вподобань – 60 тисяч

Автор – jaidan1ta

– Наступне запитання…

– Знайдіть "X".

– Знизу!

– Зліва!

– Зверху!

5 місце – Роботи тривають

Кількість вподобань – 61 тисяча

Автор – Gabriel711

Усунути проблему з геймпадами

Підтримка 4K

Підтримка DLSS

Забезпечити продуктивність консолі не на рівні 2010 року



Блискучий екран

4 місце – Найкращий епізод про відеоігри?

Кількість вподобань – 65 тисяч

Автор – crunchymac187

3 місце – Як створювали Death Stranding

Кількість вподобань – 79 тисяч

Автор – gliodms

Хідео Кодзіма: А потім ви виходите з купи чорного слизу посеред битви Першої світової війни з немовлям і п'ятьма хлопцями, які схожі на демонів, а також пов'язані пуповиною з вами. У той час як листоноша з майбутнього бродить навколо.

Мадс Міккельсен: Що?

2 місце – А так можна було?

Кількість вподобань – 88 тисяч

Автор – Luringskydiver25

Ітан з Resident Evil Village:

– У мене є ця куля…

– Я маю покласти її сюди…

– Щоб розблокувати цей кристал.

1 місце – Скоро побачимося

Кількість вподобань – 105 тисяч

Автор – igornei

– Добре, друже, вже пізно

– Побачимося завтра

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