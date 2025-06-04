Популярність Fortnite впала до рекордно низької позначки за останні два роки

Fortnite демонструє найнижчі показники активності гравців з 2023 року. Черговий етап падіння триває вже пів року, попри нові події у грі, включно зі свіжою колаборацією на тему "Зоряних війн".

Активність у грі знижується

Fortnite фіксує найнижчий рівень середньої кількості гравців за останні два роки. За даними платформи Fortnite.gg, у травні 2025 року середня кількість гравців за останні 30 днів знизилася до 994 711. Це перший випадок з 2023 року, коли показник опустився нижче одного мільйона. Востаннє схожий спад спостерігався у травні 2023 року, коли кількість гравців становила 927 403, повідомляє 24 Канал.

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Попри очікування, навіть фінальна подія сезону "Саботаж Зірки Смерті", яка відбулася в рамках співпраці з франшизою "Зоряні війни", не зупинила зниження інтересу до гри.

Падіння активності почалося ще у грудні 2024 року. Тоді середній показник сягав 2,1 мільйона гравців. З того часу глядацька база поступово скорочується щомісяця.

Fortnite досі популярний у кіберспорті

Попри меншу кількість гравців, Fortnite утримує статус однієї з найпопулярніших королівських битв у світі. Його кіберспортивна екосистема працює за відкритою моделлю, де кожен може спробувати свої сили у турнірах.

Багато гравців усе ще беруть участь у змаганнях FNCS. У 2025 році турнір FNCS Pro-Am зібрав понад 600 000 глядачів. Переможцями стали Пітер "Peterbot" Ката та Шон "AussieAntics" Кокрейн.

Ознак, не обходиться й без курйозів: у квітні Epic Games скасувала турніри Fortnite Reload Performance Evaluation Cup в регіонах OCE та ASIA через баг, баг, який призводить до заповнення лобі ботами.

Оновлення може змінити ситуацію

Наступне оновлення гри – четвертий сезон шостого розділу – заплановане на 7 червня 2025 року. Існує ймовірність, що новий контент приверне увагу старих фанатів і приведе до зростання кількості гравців.

Наприклад, відомо, що компанія збирається розширити супергеройську тематику персонажами DC, а також запустити колаборацію з "Сімпсонами", до кінця 2025 року.