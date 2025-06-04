Генеративний NPC у Fortnite пропонує новий рівень взаємодії

Epic Games готується запровадити в Fortnite новий інструмент, що дозволить творцям створювати NPC з генеративним штучним інтелектом. Ці персонажі діятимуть автономно, не слідуючи заздалегідь прописаним сценаріям, а їхню поведінку, голос, стиль мовлення та риси характеру можна буде налаштовувати вручну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Нововведення реалізується через Unreal Editor for Fortnite (UEFN) – набір інструментів для творців. Під час нещодавньої презентації "State of Unreal" компанія продемонструвала роботу генеративного NPC на прикладі персонажа містера Баттонса. Персонаж був створений на основі приблизно 20 рядків підказок і в режимі реального часу відповідав на запитання ведучого, намагаючись переконати його натиснути велику червону кнопку попри численні попередження навколо.

На запитання про застережні знаки, NPC відповів: "Знаки, кажете? Лише припущення тих, кому бракує уяви. Зрештою, правила існують для того, щоб їх можна було м'яко відсунути вбік. Хіба ви не згодні?"

Момент початку демонстрації нової функції можна побачити на 1:54:20: відео

Попри вражаючий рівень реалізації, демонстрація також показала обмеження технології. Спілкування з NPC відбувається почергово: ведучий мусив утримувати кнопку мікрофона, а персонаж відповідав з паузами, маскуючи їх заповнювачами типу "Хммм" або "Уммм".

Ця розробка продовжує лінію експериментів Epic із ШІ. Минулого місяця в грі з’явився штучний інтелект Дарт Вейдер – його репліки були згенеровані системою Gemini 2.0 Flash і озвучені голосом Джеймса Ерла Джонса завдяки технології ElevenLabs. Однак результат виявився неоднозначним: бот Вейдера не тільки став вірусним, а й здивував аудиторію, коли відповів нецензурною лексикою на слова стримера, а потім і сам дорікнув йому за грубість. Epic відреагувала швидко – випустила хотфікс і пообіцяла уникати подібних ситуацій у майбутньому.

Інструмент для створення генеративних NPC стане доступним пізніше цього року в редакторі UEFN.