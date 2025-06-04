Генеративный NPC в Fortnite предлагает новый уровень взаимодействия

Epic Games готовится внедрить в Fortnite новый инструмент, что позволит создателям создавать NPC с генеративным искусственным интеллектом. Эти персонажи будут действовать автономно, не следуя заранее прописанным сценариям, а их поведение, голос, стиль речи и черты характера можно будет настраивать вручную, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Нововведение реализуется через Unreal Editor for Fortnite (UEFN) – набор инструментов для создателей. Во время недавней презентации "State of Unreal" компания продемонстрировала работу генеративного NPC на примере персонажа мистера Баттонса. Персонаж был создан на основе примерно 20 строк подсказок и в режиме реального времени отвечал на вопросы ведущего, пытаясь убедить его нажать большую красную кнопку, несмотря на многочисленные предупреждения вокруг.

На вопрос о предупреждающих знаках, NPC ответил: "Знаки, говорите? Лишь предположение тех, кому не хватает воображения. В конце концов, правила существуют для того, чтобы их можно было мягко отодвинуть в сторону. Разве вы не согласны?"

Момент начала демонстрации новой функции можно увидеть на 1:54:20: видео

Несмотря на впечатляющий уровень реализации, демонстрация также показала ограничения технологии. Общение с NPC происходит поочередно: ведущий должен был удерживать кнопку микрофона, а персонаж отвечал с паузами, маскируя их заполнителями типа "Хммм" или "Уммм".

Эта разработка продолжает линию экспериментов Epic с ИИ. В прошлом месяце в игре появился искусственный интеллект Дарт Вейдер – его реплики были сгенерированы системой Gemini 2.0 Flash и озвучены голосом Джеймса Эрла Джонса благодаря технологии ElevenLabs. Однако результат оказался неоднозначным: бот Вейдера не только стал вирусным, но и удивил аудиторию, когда ответил нецензурной лексикой на слова стримера, а потом и сам упрекнул его за грубость. Epic отреагировала быстро – выпустила хотфикс и пообещала избегать подобных ситуаций в будущем.

Инструмент для создания генеративных NPC станет доступным позже в этом году в редакторе UEFN.