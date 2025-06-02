Гра готується до нового злету

Реліз короткої демоверсії Stellar Blade для ПК відбувся незадовго до повного запуску, запланованого на 11 червня. Вже зараз вона отримала тисячі схвальних відгуків і статус "Дуже позитивно" на платформі Steam. Ця версія дозволила гравцям ознайомитися з постапокаліптичним слешером від Shift Up, де головна героїня Єва бореться з монстрами, використовуючи бойові навички й меч. Гра стала однією з найуспішніших на PlayStation у 2024 році, а тепер, завдяки ПК-релізу, відкриває себе новій аудиторії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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ПК-версія Stellar Blade отримала низку оновлень, зокрема підтримку 4K-текстур, ультрашироких екранів, розблоковану частоту кадрів та покращену графіку. Shift Up також додала понад 20 нових костюмів для головної героїні. Крім цього, нещодавно компанія підтвердила розробку сиквелу, який може з’явитися вже у 2026 році.

Мультиплеєр і кооператив

На фоні загального інтересу до гри модери зацікавились вмістом її файлів. Один із них, Somnus із команди Ludens, виявив згадки про багатокористувацький режим та розділений екран. На відео, опублікованому фан-акаунтом Stellar Blade Brasil, помітно появу другої версії героїні, після чого екран ділиться на дві частини – ніби для локального кооперативу з двома контролерами.

Крім цього, у коді гри знайшли файли з назвами, що містять позначення "MultiPlay". Поки незрозуміло, чи ці елементи є залишками тестування, чи натяками на майбутні функції.

Офіційної інформації про наявність кооперативного чи мультиплеєрного режимів наразі немає.