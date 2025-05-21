Офіційне підтвердження та плани розвитку

Студія Shift Up фактично офіційно оголосила про розробку продовження Stellar Blade, яка виявилася однією з найпопулярніших ігор 2024 року. Цю новину було підтверджено під час останньої презентації компанії для інвесторів. Зокрема розробники показали графік, що ілюструє стратегію зростання студії на майбутнє, повідомляє 24 Канал.

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Цей графік включає плани щодо випуску сиквелу Stellar Blade, який, за попередніми даними, може з'явитися на ринку до 2027 року. Однак варто ставитися до цієї дати дуже обережно, оскільки плани розробки можуть змінюватися, а процес часто затягується. Останніми роками багато ігор, особливо AAA-проєктів, як правило, переносяться майже в останній момент або незадовго до виходу. Один з останніх прикладів – GTA 6, яку було перенесено на 26 травня 2026 року.

Очевидно, що зараз ще зарано говорити про якісь конкретні сюжетні подробиці чи особливості. Команда ще не приступила до повноцінної розробки.

Що ще

Окрім продовження успішної гри, Shift Up також працює над повністю новим проєктом. Ця гра, що є рольовою екшн-грою, наразі відома під кодовою назвою Project Witches.

Графік розвитку студії також згадує "розширення платформ" для Stellar Blade. Хоча деякі шанувальники можуть сподіватися на версію для Xbox, найімовірніше, це стосується майбутнього випуску гри на ПК. Нагадаємо, що ПК-версія Stellar Blade має вийти 11 червня 2025 року.