Протягом останніх кількох тижнів Dream публікував відео з буцімто відкриттям обличчя перед шанувальниками. Втім, це були лише жарти, але цього разу він справді це зробив.

Цікаво Фортуна любить сміливих: найяскравіші казино у відеоіграх

Блогер Dream показав обличчя

Dream є одним з найпопулярніших блогерів, що розповідають про гру Minecraft. На своєму основному каналі він зібрав близько 2,7 мільярда переглядів і понад 30 мільйонів підписників.

Втім, починаючи з 2014 року, коли хлопець почас вести свій блог, він залишався анонімним. Увесь цей час він приховував обличчя за маскою.

Для всіх тих, хто стежив за ним роками, і навіть інших творців контенту, які співпрацювали з ним, реальний вигляд Dream залишався однією з найбільших таємниць Інтернету. Так було до цієї неділі, 2 жовтня.

Блогер Dream показав своє обличчя: дивіться відео

Разом зі своїм котом Патчем Dream протягом кількох хвилин дражнив глядачів, демонструючи студію, де він записує свої відео. Студія Dream включала його ліжко, табличку з Книги рекордів Гіннеса та інші цікаві пам'ятні речі.

До слова, йому належать одразу два рекорди з Книги рекордів Гіннеса – за найбільшу кількість підписників на спеціальний ютуб-канал про Minecraft та найпопулярніше відео про геймплей гри.

Блогер розповів, що причиною, чому він нарешті показав своє обличчя, було те, що його друг Джордж переїжджав до нього в будинок. Тож їхні відео рано чи пізно все одно розкрили б особистість Dream.