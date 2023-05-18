Steam регулярно пропонує безкоштовні ігри для тих, хто уважно спостерігає та швидко реагує. Оскільки часто пропозиції діють лише на короткий час.

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Гра Metro: Last Light стала безкоштовною

Metro: Last Light є продовженням Metro 2033 і починається з того місця, де зупинилася перша історія. Metro Exodus – третя частина популярної франшизи – була запущена в 2019 році.

Фахівці вважають, що четверта гра серії Metro вже перебуває в розробці. Втім, на проєкти українсько-мальтійської компанії 4A Games дещо вплинула повномасштабна агресія Росії.

На святкуванні 10-ї річниці Metro: Last Light 4A Games запропонувала гру абсолютно безкоштовно в Steam з 18 по 25 травня. Тому кожен, хто ще не випробував гру або, можливо, хотів би копію на новій платформі, має рівно тиждень, щоб отримати її.

Серія ігор Metro заснована на книгах російського письменника Дмітрія Глуховського. Вони розповідають про постапокаліптичну знищену ядерною війною Москву.