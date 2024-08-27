Відомий стример назвав наступну кіберспортивну гру, яка підкорить світ

Відомий колишній кіберспортсмен, а нині один з найпопулярніших стримерів у світі, висловив свою думку про нову гру, яка за його словами вже невдовзі підкорить світ геймінгу та кіберспорту.

Майкл Гжесік, більш відомий як Shroud, є не лише мегапопулярним стримером, а й колишнім професійним гравцем CS:GO та Valorant і він бачить неабиякий потенціал у новій грі Valve.

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Deadlock може затьмарити Dota 2 та Counter-Strike 2

Хоча Valve лише нещодавно офіційно анонсували Deadlock, в рамках закритого альфа-тесту в шутер щоденно грають десятки тисяч осіб.

Серед них і популярні контент-мейкери, більшість з яких просто в захваті від майбутньої новинки.

А Shroud й узагалі вважає, що саме цей проєкт "підкорить увесь світ" і в перспективі стане кіберспортивною дисципліною №1.

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Це, мабуть, найкращий шутер від 3-ї особи, в який я коли-небудь грав... Гра справді викликає залежність, – сказав він під час однієї з трансляцій.

Розлога думка Шрауда – дивитися відео

Поєднавши в собі популярні у кіберспорті жанри MOBA та шутера, Deadlock і справді виглядає як ідеальна гра для професійних змагань.

До того ж зважаючи на те, що Valve обожнюють цю індустрію, то поява турнірів з гри – це лише питання часу.

Дата релізу Deadlock залишається невідомою, але фанатам кіберспорту слід вже починати розбиратися в новій дисципліні.