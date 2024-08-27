Майкл Гжесик, более известный как Shroud, является не только мегапопулярным стримером, но и бывшим профессиональным игроком CS:GO и Valorant и он видит большой потенциал в новой игре Valve.

Интересно Один из лучших игроков Counter-Strike 2 сенсационно сменит команду после следующего Мейджора

Deadlock может затмить Dota 2 и Counter-Strike 2

Хотя Valve только недавно официально анонсировали Deadlock, в рамках закрытого альфа-теста в шутер ежедневно играют десятки тысяч человек.

Среди них и популярные контент-мейкеры, большинство из которых просто в восторге от будущей новинки.

А Shroud и вовсе считает, что именно этот проект "покорит весь мир" и в перспективе станет киберспортивной дисциплиной №1.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. Ліцензійний букмекер зібрав усе важливе в одному місці – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.



ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Это, пожалуй, лучший шутер от 3-го лица, в который я когда-либо играл... Игра действительно вызывает зависимость, – сказал он во время одной из трансляций.

Обширное мнение Шрауда – смотреть видео

Соединив в себе популярные в киберспорте жанры MOBA и шутера, Deadlock действительно выглядит как идеальная игра для профессиональных соревнований.

К тому же учитывая то, что Valve обожают эту индустрию, то появление турниров по игре – это лишь вопрос времени.

Дата релиза Deadlock остается неизвестной, но фанатам киберспорта следует уже начинать разбираться в новой дисциплине.