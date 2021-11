Порівняння графіків та список вирізаних треків: нова інформація про ремастери трилогії GTA

Компанія Rockstar Games поділилися списком всіх треків, які з'являться в Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. А також її представники вирішили порівняти оригінальні ігри та їхні ремастери.

Уже сьогодні відбудеться реліз Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, а тому й недивно, що мережу вже заполонили різноманітні "зливи". Щоправда, "підтримати" геймерів у цій справі вирішили й розробники з Rockstar Games.

Варто розпочати з того, що представники цієї компанії поділилися повним списком треків, які з'являться в ремастерах. Загалом це дуже цікава тема, бо раніше в мережі з'являлася інформація про те, що деякі композиції не пройдуть таке випробування часом. Виявилося, що інсайдери мали рацію, бо в оновлених іграх не буде одразу 47 треків.

Цікаво, що з гри GTA III не видалили жодної композиції, а от її наступниці постраждали: в GTA: Vice City не буде 25 треків, а в GTA: San Andreas – 22. У перевидання не потраплять пісні Майкла Джексона, Оззі Осборна та 2Pac. З повним списком всіх композицій, які будуть у GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, можна ознайомитися за цим посиланням (також там є перелік видалених).

Також представники Rockstar Games поділилися записом, на якому порівняли оригінальні проєкти та ремастери. Цікаво, що для цього відео розробники використали не лише кадри з кат-сцен, а й геймплейні. Варто додати, що автори не показали інтерфейс, а також не вказали, на якій платформі вони записали це відео.

Порівняння GTA: The Trilogy – The Definitive Edition з оригінальними іграми: відео

За схожу роботу вирішив взятися й блогер з нікнеймом ChrisBN. На своєму ютуб-каналі він виклав відео, де детально порівняв оригінальну гру GTA: Vice City та її ремастер. Загалом блогер показав зав'язку цієї відеогри одразу в обох версіях, а також наочно продемонстрував роботу деяких нових функцій. Варто відзначити, що платформу, на якій записано це відео, він також не вказав, але користувачі припускають, що це PlayStation 4.

Детальне порівняння GTA: Vice City з її ремастером: відео

Наостанок варто відзначити, що реліз GTA: The Trilogy – The Definitive Edition відбудеться на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch. Версія цього видання для PC та PlayStation коштує 1799 гривень, а для Xbox та Switch – 60 доларів.