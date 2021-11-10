Учора відбувся реліз відеогри Jurassic World Evolution 2, яка розроблювалася студією Frontier Developments. Цей симулятор одразу ж заскочив до списку найпопулярніших новинок Steam, а також зараз знаходиться в топі продажів цього сервісу. Тому сьогодні ми пропонуємо вам ознайомитися з першими оцінками цього сиквелу.

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Одразу ж варто відзначити, що ідеальним цей реліз дуже важко назвати. Наприклад, на агрегаторі рецензій OpenCritic, де немає розподілу за платформами, у гри Jurassic World Evolution 2 зараз 82 бали зі 100 (11 оглядів), а рекомендують її 78% критиків. Варто додати, що першу частини журналісти оцінили в 71 бал (101 огляд). Напевно, можна було б навіть написати про певний прогрес, якби у випадку геймерів все не було навпаки.

Отже, перша частина дуже сподобалася користувачам сервісу Steam – 85% позитивних відгуків (понад 40 тисяч рецензій). А от у Jurassic World Evolution 2 зараз лише 71% позитивних відгуків, хоча оцінило її вже майже 800 геймерів. На думку звичайних гравців, нововведень дуже мало та вони незначні, а тому цей проєкт не повинен коштувати так дорого (60 доларів чи євро).

Тут варто додати, що геймерам з України дуже пощастило, а тому вони навряд чи будуть скаржитися на ціну. Річ у тім, що перша частина в нас коштує 1156 гривень, а от на сиквел діють регіональні ціни, тому його можна придбати всього за 699 гривень (приблизно 27 доларів). Можливо, саме таку ціну на Jurassic World Evolution 2 хотіли побачити й геймери з інших регіонів.

Релізний трейлер відеогри Jurassic World Evolution 2: відео

Варто відзначити, що деякі журналісти також критикують відеогру за відсутність серйозних нововведень. До мінусів проєкту ще можна віднести дуже просту економіку та засилля мікроменеджменту. А от хвалять відеогру за розвиток ідей оригіналу, хорошу сюжетну кампанію, вдосконалений режим "Пісочниця" та реалістичних динозаврів. Загалом критики та геймери сходяться на думці, що Jurassic World Evolution 2 має сподобатися всім шанувальникам першої частини, а також геймерам, які люблять цих доісторичних тварин.

Відеогра Jurassic World Evolution 2 / Фото з крамниці Steam

Наостанок варто відзначити, що реліз гри Jurassic World Evolution 2 відбувся на PC (Steam та Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series та Xbox One. На PC цю відеогру можна придбати за 699 гривень, на PlayStation – 1799 гривень, а на Xbox – 60 доларів.