Вчера состоялся релиз видеоигры Jurassic World Evolution 2, которую разрабатывала студия Frontier Developments. Этот симулятор сразу же запрыгнул в список самых популярных новинок Steam, а также сейчас находится в топе продаж этого сервиса. Поэтому сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с первыми оценками этого сиквела.

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Сразу же стоит отметить, что идеальным этот релиз очень трудно назвать. К примеру, на агрегаторе рецензий OpenCritic, где нет распределения по платформам, у игры Jurassic World Evolution 2 сейчас 82 балла из 100 (11 обзоров), а рекомендуют ее 78% критиков. Стоит добавить, что первую часть журналисты оценили в 71 балл (101 обзор). Наверное, можно было бы даже написать о прогрессе, если бы в случае геймеров все не было наоборот.

Итак, первая часть очень понравилась пользователям сервиса Steam – 85% положительных отзывов (более 40 тысяч рецензий). А вот у Jurassic World Evolution 2 сейчас только 71% положительных отзывов, хотя оценило ее уже почти 800 геймеров. По мнению обычных игроков, нововведений очень мало и они незначительны, поэтому этот проект не должен стоить так дорого (60 долларов или евро).

Здесь стоит добавить, что геймерам из Украины очень повезло, а потому они вряд ли будут жаловаться на цену. Дело в том, что первая часть у нас стоит 1156 гривен, а вот на сиквел действуют региональные цены, поэтому его можно приобрести всего за 699 гривен (примерно 27 долларов). Возможно, именно такую цену на Jurassic World Evolution 2 хотели увидеть и геймеры из других регионов.

Релизный трейлер видеоигры Jurassic World Evolution 2: видео

Стоит отметить, что некоторые журналисты также критикуют видеоигру за отсутствие серьезных нововведений. К минусам проекта еще можно отнести очень простую экономику и засилье микроменеджмента. А вот хвалят видеоигру за развитие идей оригинала, хорошую сюжетную кампанию, усовершенствованный режим "Песочница" и реалистичных динозавров. В целом критики и геймеры сходятся во мнении, что Jurassic World Evolution 2 должна понравиться всем поклонникам первой части, а также геймерам, которые любят этих доисторических животных.

Видеоигра Jurassic World Evolution 2 / Фото из магазина Steam

Напоследок стоит отметить, что релиз игры Jurassic World Evolution 2 состоялся на PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One. На PC эту видеоигру можно купить за 699 гривен, на PlayStation – 1799 гривен, а на Xbox – 60 долларов.