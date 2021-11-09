Хороший саундтрек в игре запоминается. А легендарный становится полноправным персонажем. Музыка просто становится неотъемлемой частью ваших приключений в игровом мире – и когда вы спасаете галактику, и когда боретесь с нечистью. Консоли последнего поколения и многочисленные аксессуары для игр – например, беспроводная гарнитура PULSE 3D для PS5 от Sony – создают ту же атмосферу полного погружения, за которую мы так любим игры.

The Elder Scrolls V: Skyrim

В этом году Skyrim отмечает свое десятилетие. Конечно, на новых консолях, например на PS5, графика уже не кажется такой невероятной как на релизе, а квесты знают наизусть уже почти все. Однако до сих пор неповторимая атмосфера заставляет любителей серии возвращаться снова и снова в осенние леса и холодные тундры.

Саундтрек Джереми Соула, наряду с искусно созданными пейзажами – вот секрет такой долговременной любви к игре. Эпические боевые песни с фольклорными мотивами и успокаивающий эмбиент сразу же возвращают в ностальгический мир северной провинции Тамриэля.

Джереми Соул, писавший саундтреки и к другим частям The Elder Scrolls, в свое время заставил нас по-новому посмотреть на музыку в играх, а также показал, что она может звучать наравне с оркестровыми произведениями.

Саундтрек видеоигры The Elder Scrolls V: Skyrim: видео

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt любят за все: сюжет, графику, персонажей и музыку. Саундтрек игры легко узнать из-за сочетания фолк-музыки, боевых гимнов и славянских мотивов. Все это выгодно подчеркивает уникальную атмосферу, созданную поляками из CD Projekt RED на основе мира писателя Анджея Сапковского. Композиторы игры Марчин Пшибилович и Миколай Строинский добавили уникальные ноты в атмосферу славянского фэнтези, без которой сложно представить The Witcher 3: Wild Hunt.

Также фанатам особенно запомнилась песня "The Wolven Storm", которую по сюжету исполняет Присцилла, бард и поэтесса. Проницательная и чувственная баллада живет в многочисленных каверах на разных языках.

Песня "The Wolven Storm" из игры The Witcher 3: Wild Hunt: видео

Assassin's Creed II

Музыка авторства Джеспера Кида завоевала сердца слушателей после выхода игры Assassin's Creed II, в которой рассказывается о нелегкой судьбе простого итальянского парня Эцио Аудиторе да Фиренце. Инструментальные композиции с периодическим мелодичным фоновым пением погружают игроков во времена Леонардо да Винчи, и хорошо передают душевные метания главного героя и атмосферу эпохи Возрождения. В последующих играх серии, кстати, тоже рефреном звучит трек "Ezio's Family", связывая весь мир игры. А связь через время и место – основная философия Assassin Creed.

Трек "Ezio's Family" с видеоигры Assassin's Creed II: видео

Mass Effect 2

Серия игр в жанре космического ролевого экшена, сюжетом и масштабом приближается к голливудскому кино. Потому и саундтрек ко второй части, которую часто называют лучшей в трилогии, находится на уровне фантастических боевиков. Композитор Джек Уолл с размахом подошел к задаче написать саундтрек для игровой космооперы. Музыка создает настроение игры: страх перед незнакомой угрозой, восторг от исследования новых планет и эпичность кульминационной арки – Suicide Mission.

Трек "Suicide Mission" с игры Mass Effect 2: видео

Death Stranding

Игра, эксклюзив на PlayStation, о которой так много говорили и так долго ждали. Чувство изолированности, экзистенциальный страх, пасмурные пейзажи… Саундтрек игры продолжает эти мотивы музыкой Людвига Форсселла – минималистичной, холодной, порой депрессивной.

А песни американского коллектива Low Roar настраивают на меланхолию с самого начала путешествия Сэма Портера в постапокалиптическом мире США. А все благодаря такому же минималистичном звуку и проникновенным текстам.

Композиция "I'll Keep Coming", группа Low Roar: видео

Life is Strange

Life is Strange – на первый взгляд простая эпизодическая игра в жанре интерактивного кино. Но истории персонажей в маленьком американском городке Аркадия-Бэй, который, по классике, прячет свои тайны, очаровывают своей искренностью. Музыка, которую написал Джонатан Морали для игры – инди-песни, преисполненные подростковым духом переживаний под уютное звучание гитары. Саундтрек к игре именно это и делает – создает неповторимый уют.

Саундтрек видеоигры Life is Strange: видео

Red Dead Redemption

Игры так часто зациклены на самом процессе, что не часто позволяют нам остановиться и несколько минут полюбоваться видами. Со своей суровой атмосферой освоения Дикого Запада на пару с саундтреком в лучших традициях вестернов от Билла Элма и Вуди Джексона, Red Dead Redemption, предоставляет немало возможностей насладиться пейзажем. Однако, в памяти большинства игроков осталась песня Хосе Гонсалеса "Far Away", сопровождавшая поездку в Мексику – момент, доказавший, что играм недалеко до кинематографа.

Песня "Far Away" из игры Red Dead Redemption: видео

Иногда саундтреки к играм зря забываются. Может, потому что игроки не замечают, как удачная музыка ненавязчиво "делает" видеоигру. Надеемся, что вы вспомнили и свои любимые треки.