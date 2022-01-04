Портал Metacritic назвав найкращі відеоігри 2021 року для PC

Представники порталу Metacritic назвали топ найкращих відеоігор для PC, які вийшли у 2021 році. Варто відзначити, що вони враховували лише оцінки критиків.

Нещодавно ми розповідали про список найгірших ігор 2021 року, який оприлюднив популярний агрегатор рецензій Metacritic. А цього разу його представники назвали топ найкращих відеоігор, які вийшли цьогоріч на персональні комп'ютери.

До теми Портал Metacritic оприлюднив список найгірших відеоігор 2021 року

Варто відзначити, що представники порталу при складанні цього рейтингу враховували лише оцінки критиків, які вони виставили до 2 січня 2022 року. А загалом у своєму матеріалі вони згадали одразу про 40 відеоігор з найкращими оцінками. Щоправда, в повноцінний рейтинг потрапило лише 10 проєктів з найвищими балами.

Дуже впевнено очолює їхній топ розширене видання відеогри Disco Elysium з назвою The Final Cut. Хоча оригінальна версія цієї гри вийшла ще у 2019 році. На другу сходинку заскочила нова частина у дуже популярній серії Forza Horizon, а от на третю – доповнення для відеогри Final Fantasy XIV.

Топ найкращих ігор 2021 року для PC за версією Metacritic:

Disco Elysium: The Final Cut – 97 балів Forza Horizon 5 – 91 бал Final Fantasy XIV: Endwalker – 91 бал Chicory: A Colorful Tale – 90 балів Psychonauts 2 – 89 балів Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare – 88 балів It Takes Two – 88 балів Hitman 3 – 87 балів Fantasy VII Remake Intergrade – 87 балів Wildermyth – 87 балів

Також варто згадати про інші відомі проєкти, які не потрапили до десятки найкращих: Kena: Bridge of Spirits (39 місце), Little Nightmares II (38 місце), Inscryption (24 місце), Metro Exodus: Complete Edition (19 місце), Football Manager 2022 (15 місце). Mass Effect Legendary Edition (12 місце) та Deathloop (11 місце).

Наостанок додамо, що кілька днів тому портал Metacritic опублікував аналогічний топ найкращих ігор для Nintendo Switch. А ознайомитися з таким рейтингом можна за цим посиланням.

Трейлер відеогри Disco Elysium: The Final Cut: відео