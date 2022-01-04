Недавно мы рассказывали о списке худших игр 2021 года, который обнародовал популярный агрегатор рецензий Metacritic. А на этот раз его представители назвали топ лучших видеоигр, которые вышли в этом году на персональные компьютеры.

К теме Портал Metacritic обнародовал список худших видеоигр 2021 года

Следует отметить, что представители портала при составлении этого рейтинга учитывали только оценки критиков, которые они выставили до 2 января 2022 года. В целом же в своем материале они упомянули сразу о 40 видеоиграх с лучшими оценками. Правда, в полноценный рейтинг попало всего 10 проектов с самыми высокими баллами.

Очень уверенно возглавляет их топ расширенное издание видеоигры Disco Elysium с названием The Final Cut. Хотя оригинальная версия игры вышла еще в 2019 году. На вторую строчку запрыгнула новая часть в очень популярной серии Forza Horizon, а вот на третью – дополнение для видеоигры Final Fantasy XIV.

Топ лучших игр 2021 года для PC по версии Metacritic:

Disco Elysium: The Final Cut – 97 баллов Forza Horizon 5 – 91 бал Final Fantasy XIV: Endwalker – 91 бал Chicory: A Colorful Tale – 90 баллов Psychonauts 2 – 89 баллов Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare – 88 баллов It Takes Two – 88 баллов Hitman 3 – 87 баллов Fantasy VII Remake Intergrade – 87 баллов Wildermyth – 87 баллов

Также стоит упомянуть о других известных проектах, которые не попали в десятку лучших: Kena: Bridge of Spirits (39 место), Little Nightmares II (38 место), Inscryption (24 место), Metro Exodus: Complete Edition (19 место), Football Manager 2022 (15 место). Mass Effect Legendary Edition (12 место) и Deathloop (11 место).

Напоследок добавим, что несколько дней назад портал Metacritic опубликовал аналогичный топ лучших игр для Nintendo Switch. А ознакомиться с таким рейтингом можно по этой ссылке.

Трейлер видеоигры Disco Elysium: The Final Cut: видео