Портал Metacritic оприлюднив список найгірших відеоігор 2021 року

Популярний агрегатор оглядів Metacritic опублікував список із 10 відеоігор, випущених у 2021 році, які отримали найгірші оцінки від критиків. Детальніше – у матеріалі.

Хоча рік, що добігає кінця, видався відверто слабким у плані великих відеоігрових релізів це не заважає численним сайтам публікувати списки "найкращих" проєктів року. Metacritic пішли іншим шляхом та оприлюднили рейтинг 10 найгірших відеоігор 2021 року на основі їх середніх оцінок від критиків.

У цьому антирейтингу присутні ігри про існування яких переважна більшість геймерів може навіть не здогадуватися, як-от Demon Skin та I Saw Black Clouds. Однак, у списку знайшлося місце також й для кількох досить відомих проєктів, найпримітнішим з яких є версія Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition для консолі Nintendo Switch, середня оцінка якої становить приблизно 47 балів зі 100 можливих.

Трилогія ремастерів GTA відзначилася воістину катастрофічним релізом з безліччю серйозних технічних проблем. Вишенькою на торті стала якраз версія для Nintendo Switch, яка, безумовно, є найгіршою, адже окрім проблем, присутніх на інших платформах ще й страждає від негараздів із продуктивністю.

10. Necromunda: Hired Gun - 49

9. Demon Skin - 48

8. Arkham Horror: Mother's Embrace - 48

7. I Saw Black Clouds - 48

6. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition - 47

5. Of Bird and Cage - 44

4. Taxi Chaos - 42

3. Werewolf: The Apocalypse - Earthblood - 42

2. Balan Wonderworld - 36

1. eFootball 2022 - 25

За висновками Metacritic, грою з найгіршими оцінками критиків у 2021 році стала eFootball 2022. Як і інші ігри зі списку, eFootball 2022 мала серйозні технічні проблеми під час релізу і переважна більшість з них залишилися в грі й по цей день, попри обіцянки розробників усе виправити.

Добірка багів та кумедних ситуацій із eFootball 2022



Можливо, що з часом KONAMI дійсно доведуть цей безперечно сирий продукт до ладу, проте навряд їм вдасться стабілізувати ситуацію з нищівними оцінками, адже інтернет пам'ятає усе.