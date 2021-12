Портал Metacritic обнародовал список худших видеоигр 2021 года

Популярный агрегатор обзоров Metacritic опубликовал список из 10 видеоигр, выпущенных в 2021 году, получивших самые плохие оценки от критиков. Детальнее – в материале.

Хотя заканчивающийся год выдался откровенно слабым в плане больших видеоигровых релизов это не мешает многочисленным сайтам публиковать списки "лучших" проектов года. Metacritic пошли другим путем и обнародовали рейтинг 10 худших видеоигр 2021 на основе их средних оценок от критиков.

В этом антирейтинге присутствуют игры о существовании которых подавляющее большинство геймеров может даже не догадываться, такие, как Demon Skin и I Saw Black Clouds. Однако, в списке нашлось место также и для нескольких небезызвестных проектов, самым примечательным из которых является версия Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition для консоли Nintendo Switch, средняя оценка которой составляет примерно 47 баллов из 100 возможных.

Трилогия ремастеров GTA отметилась поистине катастрофическим релизом с множеством серьезных технических проблем. Вишенкой на торте стала как раз версия для Nintendo Switch, которая, безусловно, является самой плохой, ведь кроме проблем, присутствующих на других платформах, еще и страдает от проблем с производительностью.

10. Necromunda: Hired Gun - 49

9. Demon Skin - 48

8. Arkham Horror: Mother's Embrace - 48

7. I Saw Black Clouds - 48

6. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition - 47

5. Of Bird and Cage - 44

4. Taxi Chaos - 42

3. Werewolf: The Apocalypse - Earthblood - 42

2. Balan Wonderworld - 36

1. eFootball 2022 - 25

По выводам Metacritic, игрой с наихудшими оценками критиков в 2021 году стала eFootball 2022. Как и другие игры из списка, eFootball 2022 имела серьезные технические проблемы во время релиза и подавляющее большинство из них остались в игре и по сей день, несмотря на обещания разработчиков все исправить.

Подборка багов и забавных ситуаций с eFootball 2022



Возможно, что со временем KONAMI действительно приведут этот бесспорно сырой продукт в порядок, однако вряд ли им удастся стабилизировать ситуацию с сокрушительными оценками, ведь интернет помнит все.