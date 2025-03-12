Одна з найскандальніших ігор в історії отримає версію для VR

Відома американська компанія оголосила про партнерство зі спеціалістами з Flat2VR Studios аби створити VR-версію однієї з найскандальніших відеоігор в історії індустрії.

Серед величезного різноманіття проєктів в ігровій індустрії мало яка гра може "похвалитися" такою кількістю заборон та скандалів як легендарна Postal 2, повідомляє 24 Канал.

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Чувак, тепер ти у VR

Серія Postal зародилася у 1997 році як шутер від третьої особи, по вінця наповнений чорним гумором.

З усіх частин франшизи, саме Postal 2, випущена у 2003 році, заслужила найбільше визнання та статус культової, принісши "славу" студії Running with Scissors. Хоча успіх розробників повсякчас супроводжувався неприємностями.

Зокрема продаж проєкту заборонили в Австралії, Новій Зеландії, Швеції, Малайзії та Німеччині. Воно й не дивно, адже Postal 2 входить до п'ятірки найжорстокіших відеоігор в історії індустрії.

Врешті Running with Scissors оголосили про співпрацю з Beef Studios та Flat2VR Studios аби створити Postal 2 для VR.

Трейлер гри – дивіться відео

Як видно в ролику, гравці знову приміряють на себе "шкуру" знайомого Чувака, який повернеться на простори міста Парадайз аби виконати свій тижневий список справ.

Проєкт планується до виходу на PS VR2, Meta Quest 2 та 3 і Steam VR.

Творці гри обіцяють безпрецедентну для VR свободу дій, а також усі веселощі та безумства, які були в оригіналі. Дати релізу Postal 2 VR наразі не має, але охочі геймери вже можуть додати її в список бажаного на платформі Steam.