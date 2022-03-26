Потрібно шукати нову "Гордість Росії": організація Team Spirit переїздить в Сербію

Російська кіберспортивна організація Team Spirit оголосила, що переїздить в сербське місто Белград. А сталося це через "нинішню ситуацію між Україною та Росією".

У жовтні минулого року команда Team Spirit виграла головний турнір в дисципліні Dota 2 – The International, а потім представників організації привітав кремлівський фюрер. Його ж дуже далекі від кіберспорту посіпаки, почали іменувати її як "Гордість Росії", хоча в команді виступає одразу два українці.

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Смілива заява

Щоправда, одразу ж після початку війни Team Spirit показала, що тепер росіянам потрібно шукати нову "Гордість". Річ у тім, що ще 24 лютого вона виступила проти війни, а в її офіційному твітері з'явився досить сміливий лист. Річ у тім, що Team Spirit не побоялася назвати події на території нашої країни словом "війна". А це досить таки нехарактерно для місцевих публічних осіб чи організації.

Повний текст першої заяви / Фото з твітера Team Spirit

Переїзд в Сербію

А нещодавно організація Team Spirit виступила з ще однією цікавою заявою. Річ у тім, що зараз вона займається переїздом в сербське місто Белград, а також не планує розширювати свою інфраструктуру в Москві. Згідно з офіційною інформацією, у Сербії ця організація планує відкрити новий офіс, а також перевести свій штат. Також вже відомо, що в Белград вона перевезла склади із CS:GO та Dota 2.

Повний текст другої заяви / Фото з твітера Team Spirit

На Росії майбутнього в кіберспорту немає, а тому навряд чи когось здивувало таке рішення. Щоправда, багатьох шанувальників кіберспорту зацікавив не сам факт переїзду, а одне формулювання в її заяві. Річ у тім, що там представники Team Spirit написали, що прийняли таке рішення через "нинішню ситуацію між Україною та Росією".

Війна чи ситуація між Україною та Росією?

Чому Team Spirit почала використовувати нове формулювання, важко точно сказати. Припустимо, що це просто бажання вгодити російській аудиторії, яка адекватно не сприймає слово "війна". Цікаво, що шанувальники кіберспорту вказали їм на таке дивне формулювання, а загалом їх було настільки багато, що представники Team Spirit змушені були відповісти:

Ми не боїмося вживати слово "війна", ми використовували його в минулих заявах та не відмовляємося від своїх слів.

Вищезгаданий коментар / Скриншот

Відзначимо, що подібне повідомлення з'явився не лише у твітері, а й в деяких інших соцмережах організації. Дуже сподіваємося, що в майбутньому Team Spirit буде використовувати слово "війна" не лише в коментарях, а й у своїх офіційних заявах.