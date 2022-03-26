В октябре прошлого года команда Team Spirit выиграла главный турнир в дисциплине Dota 2 – The International, а затем представителей организации поздравил кремлевский фюрер. Его же очень далекие от киберспорта прихвостни, начали именовать ее как "Гордость России", хотя в команде выступает сразу два украинца.

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Смелое заявление

Правда, сразу же после начала войны Team Spirit показала, что теперь россиянам нужно искать новую "Гордость". Дело в том, что еще 24 февраля она выступила против войны, а в ее официальном твиттере появилось довольно смелое письмо. Дело в том, что Team Spirit не побоялась назвать происходящее на территории нашей страны словом "война". А это достаточно нехарактерно для местных публичных лиц или организации.

Полный текст первого заявления / Фото с твиттера Team Spirit

Переезд в Сербию

А недавно организация Team Spirit выступила с еще одним интересным заявлением. Дело в том, что сейчас она занимается переездом в сербский город Белград, а также не планирует расширять свою инфраструктуру в Москве. Согласно официальной информации, в Сербии эта организация планирует открыть новый офис и перевести свой штат. Также уже известно, что в Белград она перевезла составы из CS:GO и Dota 2.

Полный текст второго заявления / Фото с твиттера Team Spirit

В России будущего у киберспорта нет, а потому вряд ли кого-то удивило такое решение. Правда, многих поклонников киберспорта заинтересовал не сам факт переезда, а одна формулировка в ее заявлении. Дело в том, что там представители Team Spirit написали, что приняли такое решение из-за "нынешней ситуации между Украиной и Россией".

Война или ситуация между Украиной и Россией?

Почему Team Spirit начала использовать новую формулировку, трудно точно сказать. Предположим, что это просто желание угодить российской аудитории, которая адекватно не воспринимает слово "война". Интересно, что поклонники киберспорта указали им на такую странную формулировку, а в общем их было настолько много, что представители Team Spirit вынуждены были ответить:

Мы не боимся употреблять слово "война", мы использовали его в прошлых заявлениях и не отказываемся от своих слов.

Вышеупомянутый комментарий / Скриншот

Отметим, что подобное сообщение появилось не только в твиттере, но и в некоторых других соцсетях организации. Очень надеемся, что в будущем Team Spirit будет использовать слово "война" не только в комментариях, но и в своих официальных заявлениях.