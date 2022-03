Весь цивилизованный мир вводит санкции против России, осуждает ее военную агрессию и пытается помогать Украине. А что делают в это время некоторые россияне? Они живут в своей параллельной вселенной и продуцируют контент, который очень трудно назвать адекватным.

Российская петиция

Сегодня мы хотим вам рассказать об одной российской петиции, появившейся на сайте Change.org. Отметим, что сначала не планировали браться за подобный материал, потому что популяризацией мыслей сумасшедших мы не занимаемся. Но в конце концов для такого "шедевра" решили сделать исключение, потому что случай довольно интересный.

Дело в том, что кому-то из российского киберспорта не нравится, что на трансляциях работают украинские комментаторы, которые не боятся использовать слово "война" и имеют свою позицию. Авторы петиции жалуются на их русофобию и требуют гигантов игровой индустрии не передавать права на показ киберспортивных матчей нашим студиям, которые пропагандируют насилие.

Очень вероятно, что речь идет о Maincast и WePlay, потому что в конце петиции есть список тех комментаторов, которых нужно отстранить от работы. По мнению авторов этого "шедевра", заблокировать следует таких популярных лиц: v1lat, ceh9, petr1k, уХо и белоруса leninw.

Список комментаторов, которых следует отстранить / Скриншот

Почему она позорная

Начнет с самого интересного, то есть с того, что ее автором является не обычный фанат киберспорта. Согласно данным портала Gameinside, написал ее Юрий Фролов, ранее работавший в Wargaming, а ныне являющийся директором по маркетингу (CMO) в "Яндекс.Вертикали". Представители Gameinside указали, что он тесно сотрудничает с российским холдингом ESForce, а также добавил, что текст петиции могли написать именно там.

Напомним, что в начале марта украинская организация NAVI разорвала все отношения с российским холдингом ESForce. А произошло это потому, что последний игнорирует любые новости, связанные с войной.

Не произошло такого "невероятного открытия" и от тех людей, которые создали эту петицию. То есть писали ее лица, которые еще не выучили или бояться использовать слово "война". Интересно, что они ни разу не написали даже популярное на России слово "спецоперация". Война здесь частично упоминается только в одной этой фразе:

Мы понимаем те объективные причины, которые привели к подобному эмоциональному напряжению.

В то же время ее авторы целых три раза написали, что вышеупомянутые комментаторы призывают свою аудиторию к убийству российских детей. Понятно, что в их тексте нет даже намека на какую-либо конкретику или подтверждение своих очень громких слов.

Громкий заголовок петиции / Скриншот

Заводят они и свою классическую мантру о русофобии, а также об угрозах невиновным людям по национальным признакам. Мол, все это только способствует распространению ненависти в обществе. По мнению авторов петиции, виноваты в этом вышеупомянутые комментаторы.

Да, вы все правильно поняли, россияне, которые сейчас уничтожают Украину и ежедневно убивают мирных жителей, жалуются, что наши граждане оскорбляют их. Можно было бы написать, что авторы петиции живут в параллельной вселенной, но этого делать не будем.

По нашему мнению, все они понимают, а за свой "шедевр" получили какие-то деньги. Очень вероятно, что таким позорным та дешевым способом российский ESForce хочет "отжать" у наших студий права на русскоязычные трансляции. Правда, для этого нужно, чтобы кто-то в цивилизованном мире обратил внимание на их творение.

Следует добавить, что в состав ESForce входит портал Cybersport.ru, команда Virtus.pro, студия RuHub и турнирный оператор Epic Esports Events.

Также интересно, что авторы петиции имели наглость писать не только от имени русских фанатов киберспорта. В начале материала они перечислили более десяти стран, которые "выражают глубокую обеспокоенность по поводу ситуации в мировом киберспорте". Они добавили в свой список даже Украину.

Наверное, наши граждане недовольны тем, что киберспортивные деятели проявляют свою проукраинскую позицию в столь непростое время. А также активно помогают ВСУ, поддерживают благотворительные организации и пытаются доносить правду. Кажется, все довольно таки "логично" звучит.

Тепловизор, который студия Maincast приобрела для Госпогранслужбы / Фото с твиттера Госпогранслужбы

Что же будет, если такую "важную" петицию проигнорируют

Авторы петиции прямо не указали, что они собираются делать в случае неудачи. Правда, в ней есть слова о том, что им будет жалко терять возможность просмотра киберспортивных турниров. Наверное, они планируют устраивать какой-то бойкот всем тем, кто проигнорировал их.

Добавим, что подобная петиция также может служить хорошей основой для того, чтобы затем заблокировать на России каналы Maincast, WePlay и других организаций. Мол, мы попытались достучаться до гигантов индустрии и глав студий, но они все русофобы и снова нас проигнорировали.

Правда, для этого нужно, чтобы она имела хоть какой спрос среди авторизованных пользователей Change.org. Потому что сейчас ее подписали 3,4 тысячи человек, а это как-то очень мало для всего русскоязычного киберспорта, который "глубоко обеспокоен".

Полный текст петиции:

Кому: Valve, Riot Games, Epic Games, Ubisoft, Tencent, Krafton, Garena, Blizzard, Moonton, ESL, PGL, Epic Esports Events, Beyond the Summit, OGA, ONE Esports.

Мы, русскоязычные поклонники киберспорта из Азербайджана, Армении, Беларуси, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии и многих других стран, где для значительной части граждан русский язык является родным, выражаем глубокую озабоченность по поводу ситуации в мировом киберспорте.

Русский язык – основной для нас язык смотрения киберспортивных соревнований. И, к огромному нашему сожалению, смотреть большинство русскоязычных трансляций сегодня невозможно из-за непрекращающейся русофобии комментаторов как в эфире, так и за его пределами. Мы понимаем те объективные причины, которые привели к подобному эмоциональному накалу, однако не считаем для себя возможным слушать киберспортивное комментирование со стороны людей, которые открыто подталкивают свою аудиторию к убийствам всех русских и их детей.

Мы призываем крупнейших игровых издателей и турнирных операторов не допускать передачи медиаправ на свои соревнования студиям комментирования, чьи руководители, сотрудники и медийные персоны занимаются пропагандой насилия. Мы также считаем, что киберспортивным талантам, публично заявляющим о ненависти к русским, нет места на международных турнирах – The International, чемпионатах мира, мейджорах, профессиональных лигах.

Русский язык является вторым по популярности языком в киберспортивном сегменте Twitch после английского. На The International 10 русскоязычную трансляцию смотрели 40% от всех зрителей на Twitch — больше, чем на английском. Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive являются популярнейшими играми в наших странах, однако мы с удовольствием смотрим турниры по Valorant, Fortnite, Rainbow Six, Rocket League, Quake Champions, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG, Free Fire, StarCraft 2, Overwatch и многим другим киберспортивным играм. Будет невероятно жаль лишиться просмотра этих турниров.

Однако так и произойдёт, если в команде освещения турниров продолжат появляться люди, чья ненависть выливается в призывы к смерти детей:

Виталий v1lat Волочай (Maincast)

Арсений ceh9 Триноженко (Maincast)

Константин leninw Сивко (Maincast)

Александр petr1k Петрик

Алексей уХо Малецкий (WePlay)​

Мы искренне призываем этих людей одуматься, ведь угрозы невинным людям по национальному признаку способствуют лишь круговороту ненависти в сообществе.

Киберспорт – самый мирный, объединяющий и инклюзивный спорт в мире. Здесь нет места для ненависти и агрессии. И только от нас зависит, сохранится ли этот хрупкий виртуальный мир – или будет уничтожен.