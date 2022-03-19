Потужна підтримка: розробники інді-ігор зібрали понад 6 мільйонів доларів для жертв війни

Розробники інді-ігор об'єдналися для того, щоб допомогти жертвам російської воєнної агресії. Разом вони змогли зібрати для них понад 6 мільйонів доларів.

Нещодавно ми розповідали про те, що розробники інді-ігор вирішили об'єднатися для того, щоб допомогти Україні. З того часу пройшов понад тиждень, а тому вже можна підбити підсумки їхньої ініціативи.

До теми За день зібрали майже 2 мільйони доларів: розробники інді-ігор підтримали Україну

Розробники інді-ігор підтримали Україну

Нагадаємо, що чимало розробників з сайту itch.io зібрали спеціальний набір з назвою "Bundle for Ukraine". До його складу ввійшло майже тисячу різноманітних проєктів. Відзначимо, що йдеться не лише про відеоігри, а й про книги, комікси, музику, настільні ігри та інший подібний контент, який може зацікавити геймерів.

Вартість всіх товарів, які ввійшли до складу цього набору, складає приблизно 6,5 тисяч доларів. Але розробники виставили ціну в 10 доларів за такий масштабний комплект. Щоправда, набір благодійний, а тому кожен сам вибирав ту суму, яку хоче пожертвувати у фонди, що допомагають українцям.

Згідно з офіційними даним, у середньому геймери купували такий набір за приблизно 14 доларів. Також відзначимо, що найбільше пожертвування склало 9 тисяч доларів. А загалом набір "Bundle for Ukraine" придбало 450 тисяч користувачів. Разом вони змогли зібрати вражаючу суму в майже 6,4 мільйона доларів.

Інформація про продажі / Скриншот