Недавно мы рассказывали, что разработчики инди-игр решили объединиться для того, чтобы помочь Украине. С тех пор прошло больше недели, а потому уже можно подвести итоги их инициативы.

К теме За день собрали почти 2 миллиона долларов: разработчики инди-игр поддержали Украину

Разработчики инди-игр поддержали Украину

Напомним, что немало разработчиков с сайта itch.io собрали специальный набор с названием "Bundle for Ukraine". В его состав вошло около тысячи различных проектов. Отметим, что речь идет не только о видеоиграх, но и о книгах, комиксах, музыке, настольных играх и другом подобном контенте, который может заинтересовать геймеров.

Стоимость всех товаров, вошедших в состав этого набора, составляет примерно 6,5 тысячи долларов. Но разработчики выставили цену в 10 долларов за столь масштабный комплект. Правда, набор благотворительный, поэтому каждый сам выбирал ту сумму, которую хочет пожертвовать в фонды, помогающие украинцам.

Согласно официальным данным, в среднем геймеры покупали такой набор примерно за 14 долларов. Также отметим, что наибольшее пожертвование составило 9 тысяч долларов. А в целом набор "Bundle for Ukraine" приобрело 450 тысяч пользователей. Вместе они смогли собрать впечатляющую сумму в почти 6,4 миллиона долларов.

Информация о продажах / Скриншот