Що краще консоль від PlayStation, Xbox чи Nintendo? Споконвічне питання геймінгу, схоже, знайшло свою відповідь у нещодавньому дослідженні від платформи Futbin.

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Хоча у кожного з перелічених продуктів є як свої чесноти, так і вади, все ж лише одна з цих консолей є найпопулярнішою у світі. Щоб визначити яка саме, на Futbin вирішили проаналізувати найбільш показовий фактор у цьому питанні – кількість пошукових запитів у Google.

Дані показали, що PS5 є безапеляційно найпопулярнішою ігровою консоллю в усьому світі. Саме на цей продукт від Sony припадає більшість пошукових запитів щодо ігрових консолей у 103 зі 184 репрезентованих у дослідженні країн.

Карта найпопулярніших консолей / зображення futbin

Таким чином, можна дійти висновку, що саме PS5 є першим вибором абсолютної більшості геймерів, коли ті хочуть купити консоль вперше чи замінити наявну.

Друге місце з величезним відривом посіла Nintendo Switch з найвищою популярністю в 36 країнах, що становить приблизно п'яту частину від інтересу до PS5. Далі розташувалися Xbox та PS4 з 30 та 11 країнами відповідно.

Зважаючи на те, що у найближчих планах жодної з фірм, ніби не має випуску нових версій консолей, то ще не скоро з'явиться гаджет, здатний кинути виклик PS5 у розрізі популярності.